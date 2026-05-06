Engelli Bireyler için Asker Eğlencesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, engelli bireyler için temsili asker eğlencesi gerçekleştirildi.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kızılay Bodrum Şubesi ve Türkiye Beyazay Derneği Bodrum Şubesi işbirliğiyle Bodrum Belediyesi Müsgebi Düğün Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Protokol üyeleriyle pasta kesen engelli bireylere velileri ve öğretmenleri tarafından geleneksel asker kınası yakıldı. Etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Bazı anneler de duygusal anlar yaşadı.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural, gazetecilere, etkinlikte özel gereksinimli bireylerin askerlik ve vatan sevgisi duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerden Aypar Palu'nun annesi müzisyen Asiye Palu da etkinlikte eğlenceli dakikaların yaşandığını belirterek, kendileri için de özel bir gün olduğunu dile getirdi.

Programa, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.