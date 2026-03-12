Engelli Genç Kızın Biyonik Kol Mucizesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Genç Kızın Biyonik Kol Mucizesi

12.03.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevim Nur Türkmen, biyonik kollarıyla hayata tutunarak başarılar elde etti.

Kayseri'de 5 yıl önce hamur yoğurma makinesine kaptırdığı iki kolunu da kaybeden Sevim Nur Türkmen, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırseverlerin desteğiyle kavuştuğu biyonik kol proteziyle hayatını sürdürüyor.

Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde okuduğu sırada 2021'de ailesine destek olmak ve okul harçlığını çıkarmak amacıyla mantı üretim tesisinde çalışan 25 yaşındaki Türkmen, iki kolunu da dirsek üzerinden hamur yoğurma makinesine kaptırdı.

Kollarını kaybettikten sonra zor günler yaşayan Türkmen'in arkadaşları, Belediye Başkanı Palancıoğlu'na ulaşarak protez kollar için yardım istedi.

Palancıoğlu'nun kısa sürede hayırseverlerin de desteğiyle biyonik kollarına kavuşturduğu Türkmen, önce belediyede işe başladı, daha sonra tekvando sporunda ulusal ve uluslararası şampiyonluklar elde etti.

Sevim Nur Türkmen, AA muhabirine, kollarını kaybettikten sonra zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Kazadan sonra uzun süren bir tedavi süreci yaşadığını anlatan Türkmen, kendini toparladıktan hemen sonra protez kolları araştırmaya başladığını dile getirdi.

Hiçbir zaman hayattan kopmak istemediğini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Süreçte araştırma yapmaya başladık. Biyonik kolları bulduk. Daha sonra nasıl yapabiliriz, nasıl almamız gerekiyor diye araştırmaya devam ederken, bir arkadaşım ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Mustafa Başkan'a ulaşıyor. Onlar da beni aradı. Benimle çok samimi konuştu, mutlu olmuştum. Daha sonra eve ziyarete geldiler ve protezler konusunda fikir alışverişi yaptık. Ankara'da bir yer bulduk. Süreç hızlı ilerledi ve 5 ay gibi bir sürede biyonik kollarıma kavuştum. Tabii bu süreç içerisinde Ankara'ya gittik ve eğitim aldık."

Türkmen, biyonik kollarına kavuştuktan sonra bir süre zorlandığını ancak daha sonra bunu bir parçası gibi hissettiğini anlattı.

Biyonik kollarla adeta hayatın yeniden başladığını vurgulayan Türkmen, şöyle devam etti:

"Başkanım okulu bitirdikten sonra 'İşe alacağım.' diye söz vermişti. O zaman okulu bitirmek için daha çok hırslandım. Daha sonra Başkanım okulu bitirdiğimi öğrenince 'Gel işe başla.' dedi. Öylelikle çalışmaya başladım ve 3 senedir belediyedeyim. Hocalarım da internet üzerinden görüp iletişime geçti. İlk Türkiye şampiyonası Konya'da yapılmıştı ve orada birincilik madalyası aldım. Daha sonra İstanbul'da 2 uluslararası maç yapıldı ve orada da birinci oldum. Sonra yine Türkiye şampiyonasına katıldık ve madalyayla döndüm. Benim kazadan önce diğer insanlar gibi kollarım vardı. Kollarımı kaybettikten sonra arada tabii ümitsizliğe düştüğüm zamanlar oldu ama mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedim. Sonradan engelli olan herkes vazgeçmeyip pes etmediği sürece her şeyi başarabilir."

Türkmen, şu anda İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde uzaktan Grafik Tasarım Bölümü'nü okuduğunu kaydetti.

"İskender yerken babasının attığı videoya çok mutlu olmuştum"

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu da Türkmen'in hayata olan tutkusunun insanlara örnek olması gerektiğini söyledi.

Türkmen'in durumunu öğrenir öğrenmez harekete geçtiğini, hemen ev ziyareti yaparak gerekli girişimlerde bulunduğunu dile getiren Palancıoğlu, "Ankara'da biyonik kol ithal eden firmayı bulmuş. Hayırseverlerimizle irtibata geçtik. Bir hayırseverimiz 'Sağ kolunu alayım, sponsor olayım.' dedi. Sol koluna da biz diğer hayırseverlerle destek olalım dedik. Asıl mesele kolları almak değil, bu biyonik kolların Sevim Nur'a adapte olup olamayacağı, çalışıp çalışmayacağıydı. Onunla ilgili ailece Ankara'ya gittiler, ölçüleri alındı, testleri yapıldı ve kollar sipariş verildi. Testlerden sonra iskender yerken babasının attığı videoya çok mutlu olmuştum." ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu, Türkmen'i belediyede işe aldıklarını ve şu an Sosyal Hizmetler Bölümü'nde çalıştığını belirtti.

Türkmen'in birçok alanda başarılı işler yaptığını anlatan Palancıoğlu, "Sevim Nur bütün engelleri aşarak ilerliyor. Şu anda hem belediyemizde çalışıyor de hem tekvandoda ve savunma sporlarında devam ediyor. Güzel başarılar alıyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden kıyafet tanıtımı yapıyor. Sonradan engelli olan bireylerin Sevim Nur'u örnek alması, hayata tutunması, ailesiyle birçok başarıya ulaşması mümkün. Sevim Nur'u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Palancıoğlu, Almanya'dan gelen 2 kolun toplam maliyetinin 150 bin avro olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Kültür Sanat, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelli Genç Kızın Biyonik Kol Mucizesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İran’’ sorusuna tek kelimelik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İran'' sorusuna tek kelimelik yanıt
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı

11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:51:25. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Genç Kızın Biyonik Kol Mucizesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.