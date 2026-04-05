DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı

05.04.2026 00:26
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin İran’a silah tedarik ettiği ve ABD’ye ait bir savaş uçağının Türk yapımı sistemlerle vurulduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, söz konusu içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon ve propaganda amaçlı olduğunu vurgulayarak, resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin İran’a gelişmiş silah sistemleri tedarik ettiği ve ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemlerle vurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İDDİALAR YALANLANDI

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

“PSİKOLOJİK HARP VE KARA PROPAGANDA”

Açıklamada, bu tür içeriklerin Türkiye’nin bölgesel politikalarına zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı girişimler olduğu ifade edildi. Söz konusu iddiaların, psikolojik harp ve kara propaganda kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Türkiye’nin bölgesel krizlerde barış ve istikrarı önceleyen bir politika izlediği belirtilerek, diplomasi odaklı yaklaşımın sürdürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunun manipüle edilmemesi için resmi kaynaklar dışındaki spekülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    aslında irana satmak akıllıca olurdu parasıyla deyilmi kardeşim kim ne karışır 31 1 Yanıtla
    Turan Oluc Turan Oluc:
    keşke senin dediğin gibi olsa hatta ücretsiz bile destek vermek lazım öyle veya böyle İran Ortadoğu'nun gururu oldu adbye kafa tutabilen tek devlet oldu birde müslüman devletler destek vermiş olsaydı abd israil imkanı yok barinamazdi Ortadoğu'da 31 2
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    savaşa sokmak için çabaları 13 0 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    ödleri kopuyor ABD’den 5 1 Yanıtla
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
