Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım

Magazin dünyasında gündem yaratan açıklama, oyuncu Bahar Şahin’den geldi. Katıldığı bir programda meslektaşı Serenay Sarıkaya’ya olan hayranlığını dile getiren Şahin, sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“BENİM EN BÜYÜK ZAAFIM”

Bahar Şahin, Serenay Sarıkaya’yı yalnızca bir meslektaş olarak görmediğini belirterek, onu hayatındaki en büyük zaaf olarak tanımladı. Açıklamaları kısa sürede magazin gündemine oturdu.

“ONUN İÇİN HAPİS BİLE YATARIM”

Şahin’in en çok konuşulan sözleri ise şu oldu:

“Serenay benim hayattaki zaafım! Allah korusun başına bir şey gelse ve bana ‘Benim için hapis yatar mısın?’ dese, hiç düşünmem. Onun için hapis bile yatarım.”

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı şaşkınlığını dile getirdi.

FANLIĞIN DOZU ARTTI

Ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya’ya olan hayranlığının sadece sözde kalmadığını da itiraf etti. Bir dönem telefonunun duvar kağıdında Sarıkaya’nın fotoğrafının yer aldığını söyleyen Şahin, gerekirse onun adına fan sayfası açabileceğini de ifade etti.

“GÜZELLİĞİNE VE BAŞARISINA HAYRANIM”

Serenay Sarıkaya’nın güzelliğine, yeteneğine ve kariyerine hayran olduğunu belirten Bahar Şahin’in açıklamaları magazin kulislerinde “en sadık hayran” yorumlarına neden oldu.