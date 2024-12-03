Engelli Yazarın Şiir Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Yazarın Şiir Kitabı Yayınlandı

Yüzde 40 engelli Ümit Yakan, sokakta biriktirdiği anıları ile şiir kitabını çıkardı.

03.12.2024 17:45
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Engelli yazar, sokakta biriktirdiği anıları dizelere döktü

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan yüzde 40 engelli Ümit Yakan, çocukluk hayali olan şiir kitabını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çıkardı.

43 yaşındaki Ümit Yakan, sokaklarda biriktirdiği anılarını dizelere dökerek "Ümit Yakan Şiir Kitapları" adıyla bir araya getirdi.

Yazdığı şiirlerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen imza günü ile okurlarıyla buluşturan Yakan, insanın en büyük ihtiyacının anlaşılması olduğunu kaydederek, "Ben kendimi şiirlerimde var ettim, yüreğimi şiirlerime döktüm" dedi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ümit Yakan, duygularını şu ifadelerle dile getirdi: "Çocukluk hayalim olan şiir kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyorum. 192 şiirden oluşan bu kitabımda yaşadıklarımı dizelere döktüm. Kaynağım sokakta yaşadıklarım oldu. Tüm Fatsa ilçesi yanında oldu ve bu kitabı çıkardım. Yüzde 40 engelim var ve bugün Engelliler Günü'nde kitabımın imza gününü düzenledim. Katılım çok yüksek oldu.

Kaynak: İHA

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