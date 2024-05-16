Engelliler Haftası\'nda özel bireyler tasarladıkları kıyafetleri sergiledi

Kültür Sanat

Antalya'da, Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler aileleriyle tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Beşiktaşlılar Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesinin destekleriyle, engelli bireyler ve aileleri, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel defile için bir araya geldi.

Özel bireyler ailelerinin destekleriyle "bahar" konsepti kapsamında çiçeklerle süsledikleri kıyafetler tasarladı.

Tasarladıkları kıyafetleri giyen özel bireyler, aileleriyle bu kıyafetleri sergiledi.

Engelli birey annesi Yasemin Öğüt, gazetecilere, düzenlenen etkinliğe kızı Ecehan ile katıldığını söyledi.

Kıyafeti özenle hazırladıklarını belirten Öğüt, "Günler öncesinden çiçek konseptiyle kıyafetler hazırladık. Biz çok keyif aldık ve mutlu olduk. Bu tür etkinliklerle toplum üzerinde farkındalığın arttığını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.