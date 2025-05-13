Engelsiz Kalpleri Buluşturan Festival - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Engelsiz Kalpleri Buluşturan Festival

Ankara'da düzenlenen Sanat ve Spor Festivali, özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdi.

13.05.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Sanat ve Spor Festivali' engelsiz kalpleri buluşturdu

ANKARA - Ankara'da bir okulda özel gereksinimli bireyler, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Sanat ve Spor Festivali'nde buluştu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Sanat ve Spor Festivali'nin açılışı yapıldı. Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yapılan ve 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde, öğrenciler tarafından hazırlanan dans ve müzik gösterileri sahnelendi. Halise Arslan Özel Eğitim Okulu'nun ev sahipliğinde yapılan etkinlikte resim sergileri, spor müsabakaları ve el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar da ziyaretçilere açıldı. Veliler, öğretmenler ve çok sayıda davetli, öğrencilerin performanslarını ilgiyle izledi.

Ayrıca, Türkiye'nin 4 bir yanından hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin katıldığı "Balıkların Evi" konulu Ulusal Özel Eğitim Resim Yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, festivalin ilk gününde farklı illerden gelerek ödüllerini aldı. Öte yandan 58 ilden katılan özel gereksinimli öğrencilerin gönderdiği ve derece alan eserler, festival süresince açılan sergide sanatseverlerle buluşacak.

"Onlarla birlikte geçirdiğimiz zaman onlara moral vermektedir"

MİA Vakfı'nın Kurucu Başkanı İhsan Arslan, bu etkinliği her yıl yaptıklarını anlatarak, "Türkiye genelinde birçok ilden gelen özürlü çocuklarımızın katıldıkları birlikte bir günü iki günü geçireceğimiz bir etkinliğimizdir" diye konuştu.

Etkinliğin esas amacından bahseden Arslan, "Her yaştan engelli insanımızın, dezavantajlı insanımızın sorunlarını hatırlamak, empati yapmak, farkındalığı arttırmak açısından da bu tür etkinlikler çok önemlidir. Bu çocukların kendisine ayrılmış bir zaman dilimidir. Sağlıklı olan ve engelli olmayan insanlarımızın onların sorunlarıyla ilgilenmesi, duyarlılığın artması, farkındalığın artması açısından çok önemlidir. Onlarla birlikte geçirdiğimiz zaman onlara moral vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Özel gereksinimli olan çocuklar ve yetişkinlerin daha çok ihtiyacı var böyle şeylere"

Veli Aslıhan Paşaoğlu, çocukları kaynaştıran motive eden bir etkinlik olduğunu söyleyerek, "İnsanlar zannediyor ki, özel gereksinimli olan çocukların dışındaki herkes böyle etkinliklerden fayda görebilir. Aslında bence özel gereksinimli olan çocuklar ve yetişkinlerin daha çok ihtiyacı var böyle şeylere. Topluma kazandırılmaya, farklı bir şeyler yapmaya, sürekli bir rutinin dışında bir şeyler yapmaya çok ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Resim yarışmasında 3. Olan Çağan Özçay çok mutlu olduğunu dile getirirken, öğretmeni Tuğba Köybaşı, öğrencisinin hayal gücünü çok güzel şekilde temsil eden bir resim çizdiğini belirterek, "Onların başarılarını sergilememiz açısından, yeteneklerini keşfedilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların duygularının anlaşıldığı bir yerde, onların paylaşımlarının herkes tarafından sergilenmesi açısından önem taşıdığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

13 yaşındaki Serim ise festivalde güzel vakit geçirdiğini söyleyerek, "Şarkı söylüyoruz, eğleniyoruz, çok mutlu oluyoruz, sergileri geziyoruz. Müzik çaldım, eğlendim. Çok da güzel güzel şarkı söyledim. Yetenekli olduğum için piyano çaldım" dedi.

Etkinlik 3 gün boyunca farklı yaş guruplarından onlarca özel öğrenciyi bir araya getirecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Gölbaşı, Ankara, Sanat, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelsiz Kalpleri Buluşturan Festival - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:17:49. #7.13#
SON DAKİKA: Engelsiz Kalpleri Buluşturan Festival - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.