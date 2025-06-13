Engüzek Kalesi\'nin Tarihi ve Manzarası

Tarihin izlerini taşıyan ve eşsiz manzarasıyla Engüzek Kalesi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere İlçesi sınırları içinde bulunan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı tahmin edilen Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Erzurum Valiliği, su yolları, hamamı, tapınak ve fırını bulunan tarihi Engüzekkapı Kalesi'nin tanıtımı için bir video hazırladı. Engüzek Kalesi'nin (Ağcakale), Uzundere ilçesi bağlı Dikyar Mahallesi'nde bulunan bir Orta Çağ kalesi olduğu ifade edilen paylaşımda, "Kale, Dikyar Mahallesi'nin eski adından dolayı "Engüzek Kalesi" şeklinde adlandırılırken Orta Çağ yazılı kaynaklarında ise "Ağca Kala" olarak geçer" denildi.

Hamam kalıntısı da var

Artvin-Erzurum karayolunun kenarında bulunan Engüzek Kalesi, deniz seviyesinden bin 180 metre yükseklikte, sarp ve yüksek bir kayanın üzerinde yer alıyor. Günümüze büyük ölçüde sağlam ulaşan yapının duvarlarının yüksekliği 30 metreyi bulurken kalenin dört kulesi bulunuyor. Kalenin içinde kilise, sarnıçlar, depolar, dereye ulaşan tünelden bazı kısımlar ve çeşitli yapı kalıntıları bulunuyor. Kalenin dibinde, küçük bir derenin kıyısında Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir hamamın kalıntısı var. Kalede tarihi şekil ve kitabe bulunmamakla birlikte yapının tarihi konusunda kesin bir bilgi mevcut değil. İç kale surlarının bir kısmı halen ayakta. Kalenin küçük kapısı doğu, büyük kapısı güney yönünde yer alıyor.