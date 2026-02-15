Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı
15.02.2026 16:09
Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in sezon başlangıcından bu yana 3 milyondan fazla ziyaretçi kabul ettiğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sezonun açıldığı 18 Aralık 2025'ten bu yana Erciyes'i 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçileri Erciyes'te ağırlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Gaziantep, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin neredeyse tamamından ve yurt dışından ilgi gösteren ziyaretçilere teşekkür etti.

Erciyes'in, milyonları zirvede buluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, kayak merkezinin sezonun açıldığı 18 Aralık 2025'ten bu yana 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes, 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferikleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.