Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Başakşehir'de kafede silahlı saldırı

Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
06.04.2026 03:31
Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Başakşehir'de kafede oturan Cihan T. yüzü maskeli bir kişi tarafından vuruldu, saldırgan kaçtı.

Başakşehir'de kafede oturduğu esnada yüzü maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kimliği öğrenilemeyen saldırganın ateş açmasının ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay, Başakşehir, Mercedes Bulvarında saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan Cihan T.'ye (24) yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Cihan T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

 Müşteriler saldırı anında panikle kendini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı adamı en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kafede inceleme yaptı. Ekipler saldırı sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

