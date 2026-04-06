Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

06.04.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş ayarlama vaadinde bulunduğu üniversite öğrencisi genç kıza cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan'ın soruşturma dosyasına giren mesajlaşmaları ortaya çıktı. Arkan'ın, "Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin”, “İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel” şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı ve belediye iştiraki Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla gözaltına alındı. Ekipler şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama çalışması başlattı.

"BİLETİNİ GÖNDEREYİM YANIMA GEL"

Şikayetçi üniversite öğrencisi, Arkan'ın sürekli kendisini yanına çağırdığını söylerken, dosyaya giren mesajlaşmalar dikkat çekti. Arkan'ın, üniversite öğrencisine, “Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin”, “Gel artık”, “İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel” şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

İfade tutanağına göre, Arkan’ın telefonla arayarak yalnız yaşadığını söylediği ve genç kadını yanına çağırdığı da kayıtlara geçti. Bu sözler, savcılık tarafından nitelikli cinsel taciz kapsamında değerlendirilen önemli unsurlar arasında yer aldı. Genç kadın ifadesinin sonunda açık şekilde şikayetçi olduğunu belirtti. 

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır." 

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:53
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:38
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
21:28
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:07:06. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.