Erdemli'de Limon Çiçeği Sosyal Yardım Merkezi Açıldı

22.05.2026 16:26
Erdemli Belediyesi, yeni sosyal yardım merkezi ile ihtiyaç sahiplerine destek sunmaya başladı.

Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Yüksek Mahalle'deki açılışta, ilçede vatandaşların yardımlaşma konusunda elinden gelen desteği verdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Kara da sosyal belediyecilik çatısı altında üretken belediyeciliğin örneğini ortaya koyduklarını ifade etti.

Merkezin önceki hizmet binasının 0-15 yaş ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet evi olarak düzenleyeceklerini belirten Kara, ilçede "Hilal Kart" uygulamasını da hayata geçireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverlerin buluşmasına hizmet edecek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

