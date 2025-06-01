Ermenilerin gerçek yüzünü gösteren 'Mezalim fırını'

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Tarihi çarşıda bulunan Ermenilerin vahşetlerini anlatan temsili "Mezalim Fırını" ziyaretçilerini ağırlıyor.

Milli mücadele yıllarında kurtuluş mücadelesi verilen Kozan ilçesinde Fransız ve İngilizlerin ayaklandırmaları ile Ermenilerin Müslüman ve Türklere yönelik gerçekleştirdikleri mezalimler, tarihi fırında gelecek nesillere aktarılıyor. Kozan Belediyesi tarafından ilçenin kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinleri çerçevesinde etkinlikler düzenleniyor. Bu sırada temsili mezalim fırını da tarihi gerçeklere ev sahipliği yapıyor.

Ermenilerin milli mücadelede Kozanda gerçekleştirdiği mezalim ve zulümlerin temsili Fırında gelecek nesillere aktarıldığını anlatan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Atlı," Kozan kadim bir şehir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Bizanslılardan, Romalılara baş şehirlik yapmış kadim bir kent. İddialı ama Adana'nın tamamını toplasak Anavarza antik şehri kadar geçmişe şahit bir yer yok ilimizde. Hemen yanı başımızda Memlüklüler döneminden kalma tarihi Hoşkadem camimiz bu günlere gelen eserlerden bir tanesi ve günümüzde camii olarak hala kullanılmakta. Kentimizin köklü bir kurtuluş hikayesi var"dedi.

"Aileler ermeni çeteler tarafından evlerinde, sokaklarında öldürülmüş"

Bu yıl 105. yılını büyük bir coşkuyla kutlayakları 2 Haziran etkinlerinini şimiden başladığını aktaran Başkan Atlı," Tarihe baktığımızda burada yüzyıllarca beraber yaşamış Ermeni ve Türk Müslümanların Fransızların şehre gelmesi ile 1 yıl 2 ay 29 günlük esaret döneminde farklı bir noktaya tırmanmış. Burada insanlarımız çete savaşlarına dönüştürmüşler. O günlerin en önemli mücadele ve mezalimini şuan arkamızda bulunun temsili fırın gösteriyor. Şehirde insanlar savaştan ziyade silahsız sakin aileler ermeni çeteler tarafından evlerinde sokaklarında öldürülmüş. Bizim ailelerimizden bildiğimiz bu caddede bulunan 3 fırında Türk ve Müslümanların yakıldığına şahitlik eden aile büyüklerimiz bizlere nakletmiş, anlatmışlardı. Onları temsilen belediyemiz ve Kuva-i milliye destekleri ile ayağa kaldırılan fırının önünde tarihe şahitlik ediyoruz. Biz tarihimizi hem bilmek yaşamak, yaşatmak zorundayız. Tarihini bilmeyenler geçmişi yaşamaya mahküm olurlar. Biz şanlı bir milletin evlatlarıyız. Allah bir daha ülkemize Kurtuluş Savaşı yaşatmasın ve İstiklal Marşı yazdırmasın" diye konuştu.

"Fırınlarda diri diri yakmışlar

Kuvai Milliye Mücadele Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı ise " 2 Haziran Kozan Kurtuluşu kutlu olsun. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Burası Ermenilerin asılsız ülkemiz yönelik iddiaları sonrası aslında Müslüman ve Türklerin mezalime uğradığını anlatan sembolik olarak müze haline getirilen fırın. 108 ve 110 yaşında büyüklerimiz bizlere aktardığına göre, bu mezalim fırınlarında sadece burası değil bu sokak üzerinde bulunan başka fırınlar var. Burada fırınlarda diri diri yakıldığı kablo ile boğulduğu zulüm yaptıkları var. Yağların yolların kenarından aktığı anlatılır.Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum" dedi.

İlçeyi ziyarete gelenlereden Muzaffer Göztok ise ilçenin tarih mekanlarının mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.