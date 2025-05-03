Ersin ve Kübra, Cami Duvarlarını Dantel Gibi İşliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ersin ve Kübra, Cami Duvarlarını Dantel Gibi İşliyor

Ersin ve Kübra, Cami Duvarlarını Dantel Gibi İşliyor

Ordu'da Ersin ve Kübra Saraç çifti, 6 yıldır cami duvarlarını süsleyerek Türkiye'yi geziyor.

03.05.2025 12:48
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Ordu'da yaşayan nakkaş Ersin ve Kübra Saraç çifti, 6 yıldır cami duvarlarını çeşitli motiflerle adeta dantel gibi işliyor.

Matbaada çalıştığı sırada nakkaşlığa merak salan 49 yaşındaki Trabzonlu Ersin Saraç, 12 yıl önce işinden ayrılarak bir nakkaşın yanında çıraklığa başladı.

İşin detaylarını öğrenen Saraç, 6 yıl tek başına çalıştıktan sonra zanaatı eşi Kübra Saraç'a da öğretti.

İki çocuk sahibi Saraç çifti, 6 yıldır sırt sırta vererek birçok şehirde onlarca caminin duvarını süsledi.

"Eşimle birlikte Türkiye'yi il il geziyoruz"

Nakkaş Ersin Saraç, AA muhabirine, 12 yıldır Ordu'nun yanı sıra birçok ildeki camilerde mesleğini icra ettiğini söyledi.

Camilerin iç dizaynına göre nakkaş işi yaptıklarını belirten Saraç, kendilerine sosyal medyadan ya da tavsiye üzerine ulaşıldığını anlattı.

Süslemelerde en kaliteli boyayı kullandıklarını ifade eden Saraç, yaptıkları işlemelerin en az 30 yıl ömrü olduğunu dile getirdi.

Saraç, 12 yılın 6 yılında tek çalıştığını, son 6 yıldır ise eşiyle mesleği icra ettiğini belirterek, "Eşimle birlikte Türkiye'yi il il geziyoruz. Hangi ilden bize ulaşırlarsa o illere gidip camileri süslüyoruz." dedi.

Her camide ayrı süsleme yaptıklarını aktaran Saraç, bunların tamamını bir plan ve program dahilinde hayata geçirdiklerini kaydetti.

Saraç, çalışma sürelerinin yaptıkları işe göre bir hafta ile 3 ay arasında değiştiğini anlattı.

Mesleğe başladığı günden beri çeşitli şehirlerdeki 150 camiyi süslediklerini ifade eden Saraç, ayrıca Kosova'daki bir caminin de iç süslemesini yaptıklarını vurguladı.

Meslekte çırak yetişmediğinin altını çizen Saraç, belediyelerce açılacak nakkaş kurslarına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

"Eşimi hiçbir zaman yalnız bırakmadım"

39 yaşındaki Kübra Saraç ise eşine destek olmak amacıyla işe başladığını söyledi.

Eşiyle çok sayıda camide çalıştıklarını anlatan Saraç, "Ama bu işimi bu kadar seveceğimi hiç düşünememiştim. Mesleğimi severek yapıyorum." diye konuştu.

Saraç, nakkaşlığın kadınlara çok uygun bir iş olduğunu dile getirerek, "Kadınların elinin değdiği her iş güzelleşir derler. Ben de güzelleştiğine inanıyorum. Eşimle birlikte Ordu'nun yanı sıra birçok ile giderek camileri süsledik. Eşimi hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Sırt sırta vererek çalışıyoruz. Yaz, kış demeden işimizi en layıkıyla yapıyoruz." dedi.

Kendisini çalışırken gören genç kızları bu konuda cesaretlendirdiğini belirten Saraç, kurs açıp gençlere işin inceliklerini öğretmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ersin ve Kübra, Cami Duvarlarını Dantel Gibi İşliyor - Son Dakika

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