Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

Erzincan\'ın Refahiye ilçesinde bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir bozayı yavrusu, TOKİ konutlarının bahçelerinde dolaşarak çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, ayıyı takibe aldı. Kısa süreli bir kovalamaca yaşandı ve bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ayı yavrusu bir süre saklandıktan sonra tekrar çöp konteynerlerine yönelerek yiyecek aradı ve ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

08.05.2024 09:25
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, bir bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

İlçedeki TOKİ konutlarına gelen bozayı yavrusu, evlerin bahçelerinde gezinip duvarlara tırmandı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Ayıyı fark eden konutlardaki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, ayıyı bir süre takibe aldı. Ekipler ile ayı yavrusu arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Ekiplerden bir süre saklanan ayı yavrusu, daha sonra TOKİ konutlarına ait çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Ayı yavrusu daha sonra ormanlık alana kaçarak gözlerden kayboldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bozayı yavrusu çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika

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