Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, markete girmek için aracını park edip kapısını açtığında gelen sesin ne olduğunu anlamadığını söyledi. Sesin geldiği yere baktığında kapıya sıkışan kediyi gördüğünü anlatan Tanrıverdi, kedinin itfaiye görevlilerince kurtarılmasından mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Erzincan, İtfaiye, kedi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Erzincan'da otomobilin kapısına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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