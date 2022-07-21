Erzincan'da bir otomobilin kapısına sıkışan kedi yavru su, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'ndeki marketin önüne otomobiliyle gelen Erkan Tanrıverdi, burada aracın kapısını açtığında kedi sesi duydu.
Kafası kapının menteşe bölümündeki boşluğa sıkışan kediyi fark eden Tanrıverdi, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, buradan uzaklaştı. Kediyi yakalayıp su içiren itfaiye görevlileri, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hayvanı Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.
Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, markete girmek için aracını park edip kapısını açtığında gelen sesin ne olduğunu anlamadığını söyledi. Sesin geldiği yere baktığında kapıya sıkışan kediyi gördüğünü anlatan Tanrıverdi, kedinin itfaiye görevlilerince kurtarılmasından mutlu olduğunu belirtti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Erzincan'da otomobilin kapısına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika