Erzincan'da Özel Öğrenciler için Müzik Sınıfı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzincan'da Özel Öğrenciler için Müzik Sınıfı

Erzincan\'da Özel Öğrenciler için Müzik Sınıfı
08.06.2025 11:19
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Erzincan'daki müzik sınıfı, özel gereksinimli öğrencilerin gelişimini ve sosyal becerilerini destekliyor.

Erzincan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi'nde hayata geçirilen müzik sınıfı, özel gereksinimle öğrencilerin eğitimine ve gelişimine katkı sunuyor.

Kentte ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim verilen merkezde, özel öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

2023'te Erzincan Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okulda hizmete açılan müzik sınıfı, hem özel öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak beceriler edinmelerine katkı sağlıyor hem de duygularını ifade etmelerine ve özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor.

Müzik sınıfında enstrüman çalma, ritim çalışmaları ve ses eğitimi gibi etkinliklerle 14-18 yaşlarındaki özel öğrencilerin bireysel gelişimi destekleniyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Sevgi Dündar, AA muhabirine, okulda kültürün yanında çeşitli branş dersleri de verdiklerini söyledi.

Çocukların sosyal gelişimine önem verdiklerini dile getiren Dündar, "Özel çocuklarımızın, müzik sınıflarında müzik ve ritim çalışmaları alarak gelişimlerine katkı sağlayacak taklit, iletişim, dil becerilerinin gelişmesi destekleniyor. Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan müzik sınıflarımızda, çocuklarımızın farklı müzik aletlerini tanıması ve gelişimlerine daha olumlu destekler sağlaması bizim için çok güzel bir olay. Amacımız bu çocukların toplum içerisinde daha fazla sosyalleşmesi ve daha fazla kabul görmesidir." dedi.

"Onların sosyal becerilerini geliştiriyoruz"

Müzik öğretmenlerinden Emre Yücetürk ise temel olarak vurmalı çalgılardan başladıklarını ve sonra piyano ile eğitime devam ettiklerini anlattı.

Çocukların gelişiminde çalgı aletlerinin önemine vurgu yapan Yücetürk, "Burada çocuklarımız temel düzeyde piyano çalmayı öğreniyorlar. Yıl içerisinde çocuklarımızla yaptığımız çalışmalarda onların sosyal becerilerini geliştiriyoruz. Aynı zamanda bilişsel gelişimlerinde de bu seçtiğimiz kazanımlar destek olmakta. Örnek veriyorum; bir piyano çalmak çocuk için çok büyük bir beyin cimnastiğidir. Bu da çocuklarımızı olumlu etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kaya da özel öğrencilerin lise kademesinde müzik dersi aldığını ve eğitim alan öğrencilerin kentteki çeşitli etkinliklerde de sahneye çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Özel Öğrenciler için Müzik Sınıfı - Son Dakika

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