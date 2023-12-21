Erzincan\'da Üniversite Mezunu Girişimcilerden Kamp Malzemeleri Üretimi

Erzincan'da iki üniversite mezunu girişimci, hobi olarak yapmaya başladıkları kamp malzemeleri üretimini mesleğe dönüştürdü.

Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ile Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Furkan Gürci, yaklaşık 5 yıl önce eğitim gördüğü dönemlerde hobi olarak kamp malzemeleri yapmaya başladı.

Salgın döneminde kendini geliştiren Gürci, hobisini mesleğe dönüştürerek kentte 2,5 yıl önce kamp malzemeleri üzerine atölye açtı. Erzincan'da tek başına üretim yapan Gürci, hazırladığı ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden yurt içi ve dışına satışını yapıyor.

Gürci, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuduğu bölümlerle ilgili bir iş yapmanın kendisini cezbetmediği için hobisini mesleğe dönüştürerek işletme açtığını söyledi.

Üniversite zamanlarında kamp yaptığını anlatan Gürci, "Kamp malzemelerimin bazılarına deri kılıf yapma ihtiyacı hissettim. Son zamanda bunu hobi olarak yapmaya başladım. Sonra kendimi pandemide biraz daha geliştirdim. Bunu bir mesleğe çevirmeye karar verdim ve bu işletmeyi açtım." dedi.

Atölyesinde tek başına yaptığı ürünlerin tamamen el yapımı olduğunu vurgulayan Gürci, "Biz aslında yaptığımız ürünlerde sentetik malzeme kullanmayı değil doğal malzemelerden, ağaçlardan, derilerden üretim yapmayı ön planda tutuyoruz." diye konuştu.

Yaptığı ürünler hakkında bilgi veren Gürci, şunları kaydetti:

"Genelde kampçıların kullandığı bıçak, balta, ahşap bardak denilen kuksa ahşap ve deri ürünler üretiyoruz. Ben bu işe başlamadan önce çevremden çok fazla bu işin maddi getirisi boyutunda eleştiri almıştım. Bu işin kazandırmayacağını söylüyorlardı. Şimdi çok şükür diyorum. Herhangi bir memuriyet için uğraşmadım. Memur olmadım, bir başkasının yanına ya da başka bir işe girmedim, maddi anlamda da memnunum."