Erzincan\'da Yaşayan Miras Festivali Tamamlandı

Erzincan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festival, 17 ilden 60'ı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla Dörtyol ve Cumhuriyet meydanları ile Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Etkinlikler kapsamında el sanatları sergisi açıldı, kukla gösterisi yapıldı, Canan Altaş'ın geleneksel motiflerle çorap boyama atölyesi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali", Kızılay Meydanı'nda düzenlenen Ekin Uzunlar konseri ile son buldu.