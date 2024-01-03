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Erzincan'ın Kemah ilçesinde bungalovlar yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde bungalovlar yapıldı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle bungalovlar yapıldı. Kemah Belediyesi tarafından projelendirilen bungalovlar, turist ve misafirlerin ağırlanması için Bayrak Tepe'ye inşa edildi. Evler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra bölgenin doğal güzelliğini de sunuyor.

Erzincan\'ın Kemah ilçesinde bungalovlar yapıldı
03.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:52
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Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkati çeken Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle bungalovlar yapıldı.

Kemah Belediyesi tarafından projelendirilerek, Bakanlığın desteğiyle ilçenin hakim noktası "Bayrak Tepe"ye, turist ve misafirlerin ağırlanması için 4 bungalov inşa edildi.

Karasu Nehri kıyısındaki evler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerin yanı sıra bölgenin doğal güzelliğine adeta kuş bakışı bir seyir keyfi sunuyor. Talepler doğrultusunda evlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve kültürünü turizme kazandırmak için birçok proje yürüttüklerini, doğal dokuya uygun yapılan bungalovların da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Aslan, "Kemah ilçemize gelen misafirlerimizi günübirlik, haftalık ve 15 günlük bungalov evlerinde ağırlamayı düşünüyoruz. Bu bungalov evler ilçemizin en hakim tepesi olan Bayrak Tepe'ye inşa ettirdik. İnşallah gelen misafirlerimize burada ilçemizin tüm güzelliklerini sunacağız." dedi.

Kaynak: AA
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