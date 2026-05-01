Erzurum coğrafi işarette yarışı bırakmıyor
01.05.2026 10:07  Güncelleme: 10:08
Erzurum, Türkiye genelinde en fazla tescilli ürüne sahip iller arasında Gaziantep, Konya ve Hatay ile zirve yarışını sürdürüyor.

Tarihi ve zengin mutfak kültürüyle Türkiye'nin gastronomi kalelerinden biri olan Erzurum'da, yöresel lezzetlerin koruma altına alınması için başlatılan coğrafi işaret seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Kentte tescilli ürün sayısı 61'e yükselirken, 25 yeni ürün için tescil süreci heyecanı yaşanıyor. Erzurum, yöresel değerlerini ekonomik kazanca dönüştürmek ve asırlık tarifleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmalarına büyük ağırlık verdi. Erzurum Ticaret Borsası başta olmak üzere, belediyeler ve STK'ların girişimleriyle yürütülen çalışmalarda, kentin dört bir yanından gelen eşsiz lezzetler dünya vitrinine çıkmaya hazırlanıyor.

Zirve yarışında Erzurum rüzgarı

Son verilere göre kentin tescilli ürün sayısı 61'e ulaşırken, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda 25 ürünün daha değerlendirme süreci devam ediyor. Bu başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte Erzurum'un Türkiye sıralamasında yeniden üst sıralara tırmanması hedefleniyor.

25 ürün daha sırada bekliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde inceleme aşamasında olan liste, şehrin gastronomi ve el sanatlarındaki çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Tescil bekleyen ürünler arasında şunlar dikkat çekiyor. Lezzetlerde; Erzurum Enişte Tatlısı, Hınıs Fasulye Şekeri, Erzurum Fasulye Kavurması, Etli Pazı Dolması, İspir Gobdini ve Erzurum Göğermiş Peynirli Pide. Doğal ürünlerde; Çat Balı, Uzundere Haris Erik Dolması ve Hınıs Kekik Balı. El sanatlarında,ise Erzurum Bakırı ve Erzurum Sinisi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

