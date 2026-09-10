Erzurum’da 903 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor - Son Dakika
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Erzurum’da 903 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor

Erzurum’da 903 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor
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Erzurum’da 2025 yılı itibarıyla 903 taşınmaz kültür varlığı bulunurken, kentteki sit alanlarının sayısı 233 olarak kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılı itibarıyla 903 taşınmaz kültür varlığı bulunurken, kentteki sit alanlarının sayısı 233 olarak kayıtlara geçti. Taşınmaz kültür varlıklarının 226'sını sivil mimarlık örnekleri, 198'ini dini yapılar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre, Erzurum'da 2024 yılında 884 olan taşınmaz kültür varlığı sayısı, 2025 yılında 903'e yükseldi.

2025 yılı itibarıyla kentte 12 anıt ve abide, 40 idari yapı, 145 kültürel yapı, 42 şehitlik, 86 askeri yapı, 37 endüstriyel ve ticari yapı, 198 dini yapı, 82 mezarlık, 226 sivil mimarlık örneği ve 35 kalıntı bulunuyor. Korunmaya alınan sokak sayısı ise kayıtlarda yer almadı.

2024 yılı verilerinde ise Erzurum'da 13 anıt ve abide, 40 idari yapı, 144 kültürel yapı, 40 şehitlik, 84 askeri yapı, 37 endüstriyel ve ticari yapı, 192 dini yapı, 80 mezarlık, 223 sivil mimarlık örneği ve 31 kalıntı bulunuyordu.

Kentteki sit alanlarının sayısı da 2024'te 225 iken 2025'te 233'e yükseldi. 2025 yılında sit alanlarının 226'sını arkeolojik sitler, 1'ini kentsel sit, 3'ünü tarihi sit ve 3'ünü karma sit alanları oluşturdu. 2024 yılında ise Erzurum'da 218 arkeolojik, 1 kentsel, 3 tarihi ve 3 karma sit alanı bulunuyordu.

Taşınmaz kültür varlıklarında sivil mimarlık örnekleri 223'ten 226'ya, dini yapılar 192'den 198'e, mezarlıklar 80'den 82'ye, askeri yapılar 84'ten 86'ya, şehitlikler 40'tan 42'ye ve kalıntılar 31'den 35'e yükseldi. Anıt ve abide sayısı ise 13'ten 12'ye geriledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum’da 903 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor - Son Dakika

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