Erzurum\'da Bizans Dönemine Ait Bronz Disk Bulundu

ERZURUM'da piknik yapan kişi, arazide bronz disk buldu. Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen diskin Bizans dönemine ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Yakutiye ilçesinin kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde hafta sonu piknik yapan bir kişi, arazide bronz disk buldu. Bu kişi diski Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi. Tarihi eser Erzurum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.