Erzurum’da Cirit Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum’da Cirit Heyecanı Devam Ediyor

Erzurum’da Cirit Heyecanı Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da cirit lig maçları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor, güvenlik önlemleri artırıldı.

Erzurum'da asırlık ata sporu cirit heyecanı, nefes kesen lig maçlarıyla devam ediyor. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ettiği dönemden bugüne uzanan tarihi savaş oyunu, kentte dört mevsim yaşatılıyor.

Erzurum, cirit sporunun en yaygın oynandığı ve geleneklerin titizlikle korunduğu şehirlerin başında yer alıyor. Kentte yaz ve kış aylarında düzenlenen kulüplerarası dostluk müsabakalarının yanı sıra profesyonel lig maçları da kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Sayıları gün geçtikçe artan cirit sahalarında görev yapan kadın hakemler ise centilmence geçen müsabakalara ayrı bir renk katıyor.

Hafta sonu cirit mesaisi

Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası başta olmak üzere, çevre köylerdeki sahalarda hafta sonları düzenlenen resmi ve özel maçlar atlı spor kulüplerinin yoğun rekabetine sahne oluyor. Güzel havayı fırsat bilen Erzurumlu cirit severler, takımlarının galibiyet mücadelesini izlemek için sabahın erken saatlerinde tribünlerdeki yerini alıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde oynanmasına rağmen Erzurum, hem cirit atı hem de sporcu potansiyeliyle bu sporun başkenti olmayı sürdürüyor.

Resmi maçlarda güvenlik en üst düzeyde

Geleneksel tarzda oynanan "kara cirit" maçlarının aksine, resmi lig müsabakalarında güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Sporcuların ve atların sağlığını korumak adına hayata geçirilen yenilikler dikkat çekiyor: "Atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çipler sayesinde, her maç öncesi gerekli veriler kontrol ediliyor ve onay alınmasının ardından atların sahaya çıkmasına izin veriliyor. Yakın döneme kadar kask kullanılmayan müsabakalarda, sporcuların güvenliği için kask takılması artık mecburi hale getirildi. Sporcuların rakibe fırlattığı ciritlerin (sopa) uç kısmına plastik aparatlar eklendi. Bu sayede muhtemel yaralanma ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor"

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum’da Cirit Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Çorum’da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü
Maaşına yüzde 550 zam Dünyada en çok kazanan Türk olacak Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 13:09:11. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum’da Cirit Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.