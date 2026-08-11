Erzurum’da Cirit Heyecanı Devam Ediyor

Erzurum'da asırlık ata sporu cirit heyecanı, nefes kesen lig maçlarıyla devam ediyor. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç ettiği dönemden bugüne uzanan tarihi savaş oyunu, kentte dört mevsim yaşatılıyor.

Erzurum, cirit sporunun en yaygın oynandığı ve geleneklerin titizlikle korunduğu şehirlerin başında yer alıyor. Kentte yaz ve kış aylarında düzenlenen kulüplerarası dostluk müsabakalarının yanı sıra profesyonel lig maçları da kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Sayıları gün geçtikçe artan cirit sahalarında görev yapan kadın hakemler ise centilmence geçen müsabakalara ayrı bir renk katıyor.

Hafta sonu cirit mesaisi

Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası başta olmak üzere, çevre köylerdeki sahalarda hafta sonları düzenlenen resmi ve özel maçlar atlı spor kulüplerinin yoğun rekabetine sahne oluyor. Güzel havayı fırsat bilen Erzurumlu cirit severler, takımlarının galibiyet mücadelesini izlemek için sabahın erken saatlerinde tribünlerdeki yerini alıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde oynanmasına rağmen Erzurum, hem cirit atı hem de sporcu potansiyeliyle bu sporun başkenti olmayı sürdürüyor.

Resmi maçlarda güvenlik en üst düzeyde

Geleneksel tarzda oynanan "kara cirit" maçlarının aksine, resmi lig müsabakalarında güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Sporcuların ve atların sağlığını korumak adına hayata geçirilen yenilikler dikkat çekiyor: "Atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çipler sayesinde, her maç öncesi gerekli veriler kontrol ediliyor ve onay alınmasının ardından atların sahaya çıkmasına izin veriliyor. Yakın döneme kadar kask kullanılmayan müsabakalarda, sporcuların güvenliği için kask takılması artık mecburi hale getirildi. Sporcuların rakibe fırlattığı ciritlerin (sopa) uç kısmına plastik aparatlar eklendi. Bu sayede muhtemel yaralanma ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor"