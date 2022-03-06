Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yarın başlayacak - Son Dakika

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) düzenlenecek.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak olan fuarda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 35 kamyonla getirdiği kar ile Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nden getirilen buzdan yapılan heykeller yer alacak.

Bölge üniversitelerinin de destek vereceği fuarda öğrenci ve akademisyenlerin yaklaşık bir haftalık çalışmasıyla yapılan Erzurum'un tarihini yansıtan eserlerin yanı sıra Türkiye'nin otomobili TOGG ile milli muharip uçağı, kalıp haline getirilen buzlardan da İHA ve SİHA'lar yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Heykel Bölümü Başkanı ve Ata Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine, kentin geçmişine ait kültürleri ile bugünün teknolojik araçlarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Yaklaşık bir haftadır çalışma yaptıklarını belirten Bulat, " Muş, Kars, Bayburt ve Bitlis'ten gelen hocalarımız ve doktora öğrencilerimizle kar ve buzu birleştirerek gece gündüz çalışıp eserleri ortaya koyduk." dedi.

Fuarı bölgedeki üniversitelerle birlikte düzenlediklerini ifade eden Bulat, "30-35 kamyon getirildi ve bunları metal kalıplara bastık. O kalıplarla bu tarihi dokuları oluşturduk. Sonra karları yontarak detaylandırdık. Buz müzesinden de buz kalıplarını getirdik. Bu fuar Doğu'daki bölge üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı kariyer fuarı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da bu organizasyonda yeri var. Diğer destekleyicilerimizle sanatsal çalışmaları kardan ve buzdan heykellerle projelendirdik." diye konuştu.

Bulat, "Hava savunma sistemimizin ve teknolojik araçlarımızın üretimi Türkiye'de yapıldığı için gelecek insanlara altyapı oluşturması açısından araçları birebir uyguladık. Buzdan da daha küçük modellerini yaptık." dedi.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 7-8 Mart tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.