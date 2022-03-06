Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yarın başlayacak

06.03.2022 17:24
Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yarın başlayacak

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) düzenlenecek.

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) düzenlenecek.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak olan fuarda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 35 kamyonla getirdiği kar ile Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nden getirilen buzdan yapılan heykeller yer alacak.

Bölge üniversitelerinin de destek vereceği fuarda öğrenci ve akademisyenlerin yaklaşık bir haftalık çalışmasıyla yapılan Erzurum'un tarihini yansıtan eserlerin yanı sıra Türkiye'nin otomobili TOGG ile milli muharip uçağı, kalıp haline getirilen buzlardan da İHA ve SİHA'lar yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Heykel Bölümü Başkanı ve Ata Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, AA muhabirine, kentin geçmişine ait kültürleri ile bugünün teknolojik araçlarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Yaklaşık bir haftadır çalışma yaptıklarını belirten Bulat, " Muş, Kars, Bayburt ve Bitlis'ten gelen hocalarımız ve doktora öğrencilerimizle kar ve buzu birleştirerek gece gündüz çalışıp eserleri ortaya koyduk." dedi.

Fuarı bölgedeki üniversitelerle birlikte düzenlediklerini ifade eden Bulat, "30-35 kamyon getirildi ve bunları metal kalıplara bastık. O kalıplarla bu tarihi dokuları oluşturduk. Sonra karları yontarak detaylandırdık. Buz müzesinden de buz kalıplarını getirdik. Bu fuar Doğu'daki bölge üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı kariyer fuarı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının da bu organizasyonda yeri var. Diğer destekleyicilerimizle sanatsal çalışmaları kardan ve buzdan heykellerle projelendirdik." diye konuştu.

Bulat, "Hava savunma sistemimizin ve teknolojik araçlarımızın üretimi Türkiye'de yapıldığı için gelecek insanlara altyapı oluşturması açısından araçları birebir uyguladık. Buzdan da daha küçük modellerini yaptık." dedi.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 7-8 Mart tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı yarın başlayacak
Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı yarın başlayacak
Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı yarın başlayacak
Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı yarın başlayacak

YORUMLAR
500
DAKAF 22'de geri sayım başladı DAKAF 22'de geri sayım başladı Erzurum'a kış geri geldi, kent beyaza büründü Erzurum'a kış geri geldi, kent beyaza büründü

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Fuar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da düzenlenen 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' yarın başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
17:19 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktılar! Başkan Sancak'ın konu ile açıklaması şok etti: 5-6 tane muska bulduk
17:12 Putin'in barış için tek bir şartı var! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı: Taleplerimiz karşılanmalı
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 17:45:27. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement