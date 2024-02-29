Erzurum'da İlkokul Öğrencileri Tortum Gölü'nde Kuş Gözlemi Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da İlkokul Öğrencileri Tortum Gölü'nde Kuş Gözlemi Yaptı

Erzurum\'da İlkokul Öğrencileri Tortum Gölü\'nde Kuş Gözlemi Yaptı

Erzurum'da Şelale İlkokulu öğrencileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleriyle birlikte Tortum Gölü'ne giderek teleskop ve dürbünlerle kuş gözlemi yaptı. Öğrenciler, gözlem etkinliği sayesinde kuşların gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

29.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Erzurum'da ilkokul öğrencileri, teleskop ve dürbünlerle Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekiplerince Uzundere ilçesinde düzenlenen doğa eğitimleri kapsamında, Şelale İlkokulu öğrencilerine sulak alanların önemi, korunması ve faydaları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra öğretmen ve DKMP ekipleriyle Tortum Gölü sulak alanına giden öğrenciler, burada teleskop ve dürbünlerle kuşları izledi.

Çocuklar heyecanla katıldığı gözlem etkinliğinde, kuşların gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da İlkokul Öğrencileri Tortum Gölü'nde Kuş Gözlemi Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da İlkokul Öğrencileri Tortum Gölü'nde Kuş Gözlemi Yaptı - Son Dakika
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