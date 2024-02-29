Erzurum\'da İlkokul Öğrencileri Tortum Gölü\'nde Kuş Gözlemi Yaptı

Kültür Sanat

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, teleskop ve dürbünlerle Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekiplerince Uzundere ilçesinde düzenlenen doğa eğitimleri kapsamında, Şelale İlkokulu öğrencilerine sulak alanların önemi, korunması ve faydaları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra öğretmen ve DKMP ekipleriyle Tortum Gölü sulak alanına giden öğrenciler, burada teleskop ve dürbünlerle kuşları izledi.

Çocuklar heyecanla katıldığı gözlem etkinliğinde, kuşların gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.