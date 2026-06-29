Erzurum'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği - Son Dakika
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Erzurum'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği

Erzurum\'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği
29.06.2026 17:48
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Koruyucu Aile Günü'nde düzenlenen sergide, sosyal etkinlikler ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Koruyucu Aile Günü kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde, Erzurum Valiliği himayelerinde düzenlenen Koruyucu Aile Sergisi, MNG AVM Sergi Alanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal küratörlüğünde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 50 özgün eserin yer aldığı serginin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa katılan Erzurum Valisi Aydın Baruş, sergiyi inceleyerek eserlere tek tek baktılar. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Vali Baruş'a sergi ve koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgi verdi.

Vali Baruş, koruyucu aileliğin çocukların sevgi, güven ve aile ortamında büyümeleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür farkındalık çalışmalarının toplumun her kesimine ulaşmasının değerli olduğunu ifade etti. Baruş, projeye katkı sunan akademisyenleri, öğrencileri ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Etkinlik boyunca ziyaretçiler, 50 özgün eserden oluşan farkındalık sergisini incelerken; ebru ve çömlek atölyeleri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, meddah gösterisi, çocuk oyun alanları, balon ve yüz boyama etkinlikleri ile keyifli anlar yaşadı. Kurulan Koruyucu Aile Tanıtım Standında vatandaşlara koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında, koruyucu aile olarak çocukların hayatına dokunan ve örnek bir dayanışma sergileyen ailelere teşekkür belgeleri takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı törende, koruyucu ailelerin topluma sunduğu katkının önemine vurgu yapıldı. Etkinlik, koruyucu aileler, çocuklar ve protokol üyelerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği - Son Dakika

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