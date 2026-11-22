Erzurum'da esnafların "Kuşların Babası" lakabını verdiği tuhafiyeci Salih Çülük'ün 15 yıldır sürdürdüğü gelenek sayesinde, mahallenin atık ekmeklerinin çöpe gitmemesi sağlanıyor, bunlarla da her sabah yüzlerce kuş besleniyor.

Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kayakyolu semtinde tuhafiyecilik yapan 66 yaşındaki Salih Çülük, 15 yıl önce birkaç kuşu beslemek için atık ekmekleri iş yerinin önündeki bir alana bırakmaya başladı.

Semtte esnafın "Kuşların Babası" diye hitap ettiği Çülük'ün başlattığı gelenek, zamanla kuşların kendisini beklediği bir alışkanlığa dönüştü.

Bu davranışı, mahalle sakinlerinin de katılımıyla büyüdü. Evlerinde ve iş yerlerinde artan ekmekleri çöpe atmak yerine Çülük'ün dükkanının önüne getiren esnaf ve vatandaşlar, kuşların beslenmesine katkı sunmaya başladı.

Her sabah tuhafiyeyi açtığında kendisini bekleyen kuşlar için getirilen ekmekleri hazırlayan Çülük, onları besleyerek hem atık ekmeklerin değerlendirilmesini sağlıyor hem de kanatlı dostlarını aç bırakmıyor.

Bir iki kuşla başlayan bu gelenek, yıllar içinde yüzlerce kuşun katılımıyla büyüdü. Özellikle bazı dönemlerde dükkanın önünde toplanan kuşların sayısı bine yaklaşıyor.

Mahalle sakinleri de ekmeklerin çöpe gitmesini önleyen ve kuşların beslenmesine katkı sağlayan bu gelenekten memnuniyet duyuyor.

Salih Çülük, AA muhabirine, 18 yıldır aynı dükkanda esnaflık yaptığını ve 15 yıldır kuşları besleme geleneğini sürdürdüğünü söyledi.

İlk başlarda serçelerin gelmesiyle başladığını anlatan Çülük, "Serçelerden sonra yaban kuşları da gelmeye başladı. Allah bize bunu sevdirdi. Komşularımız, esnaflarımız ekmek ve yem getirdiler. Bir iki derken şimdi bine yakın kuş geliyor." dedi.

"Burası kuşların barınak yerleri gibi oldu"

Vatandaşın duyarlılığına da dikkati çeken Çülük, şöyle devam etti:

"Artık bir kova yem yetmiyor. Ankara'dan arkadaşım para gönderiyor. Buradan yem alıyorum. Mahallede bir komşumuz var. O da iki ayda bir çuvalla yem alıp getiriyor. Duyarlı vatandaşlarımız ekmek getiriyorlar. Bu mahallede ekmek atığı kalmıyor. Tüm ekmekler dükkanımın önüne gelir, ben de onları hazırlar kuşlara veririm. Allah hepsinin hayrını kabul etsin. Burası kuşların barınak yerleri gibi oldu. Kışın yem veriyoruz. Yazın su ihtiyaçları olduğu için su daha çok veriyoruz. Burada kuş yoktu. Şimdi bölgenin tüm kuşları buraya alıştı. Bayram bile olsa evden kaçıp gelip kuşların ekmeklerini verip öyle gidiyorum. Her gün bunu yapıyorum. Komşularımız da çok memnunlar."

Güne kuşlarla başladığını vurgulayan Çülük, "Dükkana geldiğimde ilk işim kuşların yiyeceklerini hazırlamak. Onu hallettikten sonra kendi işime bakıyorum. Yanımdaki esnaf var. Dürümcü, ekmeğin kalanını fırıncı, küçük ekmek parçalarından getirir. Hepsi benim burada toplanır. Ben de hazırlar yiyeceklerini veririm. Herkes yardımcı oluyor. Kış dönemlerinde de böyle oluyor. Kuşla ilgili her şeyi bana veriyorlar. Bu mahallede ekmek ziyan olmaz. Burada kalan tüm ekmekler buraya gelir. Bu benim elimde değil. Allah bana yaptırıyor. Yapmasam duramam. Ölene kadar onlara bakmaya devam edeceğiz. Onlar benim yavrularım." ifadelerini kullandı.

"Atıkları çöpe değil de kuşlarımıza veriyoruz"

Mahallede tavuk döner işletmeciliği yapan Zeki Gerim ise "Salih abiyi kuşların babası olarak tanırlar. En fazla hizmet Salih abiden geçer. Allah herkesten razı olsun. Atıkları çöpe değil de kuşlarımıza veriyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Herkes atık ekmeğini Salih abinin dükkanın önüne sabah bırakır, o da her sabah kendi evlatlarına verecek gibi sular, hazırlar ve kendi eliyle onları besler." dedi.

Fırıncı esnafı Hayrettin Çelik de gelenekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Kalan ekmeklerin hiçbirinin ziyan olmasını istemiyoruz. Bu artık bizde gelenek oldu. Kuşlar da bizi bekliyorlar." diye konuştu.