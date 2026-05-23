Erzurum\'da Liseler Arası Yemek Yarışması

Erzurum'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında, Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde "Liseler Arası Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi. Yarışmada öğrencilerin hazırladığı birbirinden özel Türk yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Programa Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Oltu Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Rıfkı Salim Burçak Kız Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 10 farklı Türk yemeği jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Program, okul öğrencilerinden Nisanur Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Akbulut yaptığı konuşmada, "Maarifin Kalbinde Gençlik mottosuyla birlikte yemeklerimizin, özellikle Erzurum yemeklerinin tanıtılması, topluma sunulması ve öğrencilerimizin bir araya gelmesi amacıyla yapılan bir yarışmadır" dedi.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise konuşmasında, "Türk mutfağı sadece yemeklerden ibaret değildir. Türk mutfağı denildiği zaman binlerce yıllık tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü, medeniyet iklimimizi ve sofralarımıza yansıyan zenginliğimizi ifade etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bu dünyanın en güzel ülkesinin en güzel mutfağını öğrenen gençlersiniz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Yarışmayı kim kazanırsa kazansın önemli değil, en güzel mutfağın en özel yemeklerini yaptığınızı bilin" diye konuştu.

Programda ayrıca Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından canlı müzik konseri sunuldu. Etkinlik sonunda jüri üyeleri ile yarışmaya katılan tüm okullara plaket takdim edildi. 50. Turizm Haftası Liseler Arası Yemek Yarışması'nda üçüncülüğü Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 1. Ekibi elde etti. Yarışmada ikinci Oltu Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, birincilik ödülünü ise Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Programın ardından protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı yemeklerin bulunduğu stantları gezerek yapılan yemekler hakkında bilgi aldı. - ERZURUM