Erzurum'da Liseler Arası Yemek Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Liseler Arası Yemek Yarışması

Erzurum\'da Liseler Arası Yemek Yarışması
23.05.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinliği çerçevesinde yemek yarışması düzenlendi.

Erzurum'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında, Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde "Liseler Arası Türk Mutfağı Yemek Yarışması" düzenlendi. Yarışmada öğrencilerin hazırladığı birbirinden özel Türk yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Programa Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Oltu Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Rıfkı Salim Burçak Kız Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 10 farklı Türk yemeği jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Program, okul öğrencilerinden Nisanur Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Akbulut yaptığı konuşmada, "Maarifin Kalbinde Gençlik mottosuyla birlikte yemeklerimizin, özellikle Erzurum yemeklerinin tanıtılması, topluma sunulması ve öğrencilerimizin bir araya gelmesi amacıyla yapılan bir yarışmadır" dedi.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise konuşmasında, "Türk mutfağı sadece yemeklerden ibaret değildir. Türk mutfağı denildiği zaman binlerce yıllık tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü, medeniyet iklimimizi ve sofralarımıza yansıyan zenginliğimizi ifade etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bu dünyanın en güzel ülkesinin en güzel mutfağını öğrenen gençlersiniz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Yarışmayı kim kazanırsa kazansın önemli değil, en güzel mutfağın en özel yemeklerini yaptığınızı bilin" diye konuştu.

Programda ayrıca Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından canlı müzik konseri sunuldu. Etkinlik sonunda jüri üyeleri ile yarışmaya katılan tüm okullara plaket takdim edildi. 50. Turizm Haftası Liseler Arası Yemek Yarışması'nda üçüncülüğü Dedeman Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 1. Ekibi elde etti. Yarışmada ikinci Oltu Nenehatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, birincilik ödülünü ise Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Programın ardından protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı yemeklerin bulunduğu stantları gezerek yapılan yemekler hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Erzurum, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Liseler Arası Yemek Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li vekilden Özgür Özel’i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu’nun emrindeyiz CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Kayserispor, FIFA ve UEFA’ya gidecek Kayserispor, FIFA ve UEFA'ya gidecek
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Arda Turan’dan Beşiktaş cevabı Arda Turan'dan Beşiktaş cevabı
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

09:41
Arda Güler veda etti 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler veda etti! 5 yıllık macera resmen bitti
09:34
Dünya Kupası’nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak
09:22
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 09:50:14. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Liseler Arası Yemek Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.