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Erzurum'da Otizmli Çocuklar Kuşlar İçin Yuva Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da Otizmli Çocuklar Kuşlar İçin Yuva Yaptı

Erzurum\'da Otizmli Çocuklar Kuşlar İçin Yuva Yaptı

Erzurum'da otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği kapsamında, kuşlar için ahşaptan yaptıkları yuvaları ağaçlara astı. Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli bireylerin aileleri ile polis ve doktorların katılımıyla kuş yuvaları boyandı ve ağaçlara asıldı. Etkinlikte ayrıca aile hekimleri ve diyetisyenler tarafından sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

02.04.2024 18:43
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Erzurum'da otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği kapsamında, kuşlar için ahşaptan yaptıkları yuvaları ağaçlara astı.

Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Derneğince İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesinden öğrencilerin desteğiyle Erzurum Otizm Spor Kulübü Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Otizmli bireylerin aileleri ile polis ve doktorların katıldığı etkinlikte, ahşaptan yaptıkları kuş yuvalarını boyayan çocuklar, büyük mavi kağıtlara "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" yazdı.

Polislerle merkezde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, daha sonra boyadıkları kuş yuvalarını büyüklerinin yardımıyla ağaçlara astı.

Özel çocuklar, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurum Otizm Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, Otizm Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Yaşarbaş, "Bu güzel günde kuş projemizi gerçekleştirdik. Kuş projesiyle farkındalık yarattık. Kafeslerin içine kuş yemi koyduk, kuşların yuva sahibi olmasını istedik. Çocuklarımızın annelerine de programa katılan aile hekimleri ve diyetisyenlerce sağlıklı yaşam için bilgilendirme yapıldı. Polislerimizin hediyeleriyle çocuklarımızın yüzü güldü." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Otizmli Çocuklar Kuşlar İçin Yuva Yaptı - Son Dakika

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