Erzurum\'da özel müzelerin ziyaretçi sayısı 282 bin artışla 997 bine çıktı

Erzurum'da 2025 yılında özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre 282 bin 400 kişi artarak 997 bin 355'e yükseldi.

Kentte özel müze sayısı da aynı dönemde 3'ten 6'ya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre Erzurum'da 2025 yılında Bakanlığa bağlı 4 müze ve 1 ören yeri bulunuyor. Bakanlığa bağlı müzelerde 19 bin 649 eser yer alırken, müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 320 bin 522 olarak kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2024 yılında da Bakanlığa bağlı 4 müze ve 1 ören yeri bulunuyordu. Bakanlığa bağlı müzelerde 19 bin 481 eser yer alırken, müze ve ören yerlerini 319 bin 388 kişi ziyaret etti. Böylece müzelerdeki eser sayısı bir yılda 168 artarken, ziyaretçi sayısında 1 bin 134 kişilik yükseliş yaşandı.

Kentte özel müze sayısı 2024 yılında 3 olurken, bu müzelerde 182 eser bulunuyordu. Özel müzeleri aynı yıl 714 bin 955 kişi ziyaret etti.

2025 yılında ise Erzurum'daki özel müze sayısı 6'ya yükseldi. Özel müzelerdeki eser sayısı 431'e çıkarken, ziyaretçi sayısı 997 bin 355 oldu.