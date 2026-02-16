Erzurum'da Ramazan Fener Alayı Yürüyüşü - Son Dakika
Kültür Sanat

Erzurum'da Ramazan Fener Alayı Yürüyüşü

16.02.2026 13:07
Erzurum'da Ramazan ayını karşılamak için fener alayı yürüyüşü düzenlenecek, aileler davetli.

Erzurum'da aileler ve çocukların katılımıyla on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için "Ramazan Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlenecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesince, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve ilk teravih namazının heyecanını paylaşmak amacıyla 18 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de fener alayı yürüyüşü yapılacak.

Lala Paşa Camisi önünde dualar eşliğinde başlayacak yürüyüş, Ulu Cami'de sona erecek.

Katılanlara ikramda bulunulacak programda, aileler çocuklarıyla Ulu Cami'de ilk teravihi kılacak.

Erzurum İHH Şube Başkanı Ömer Onay, ramazanı coşkuyla karşılamak ve ilk teravih heyecanını yaşamak için tüm çocuk ve aileleri yürüyüşe davet ederek, ramazan ayının şehre, ülkeye ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA

