Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş motifler halılara dokunarak geleceğe aktarılıyor - Son Dakika

Erzurum'da kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş farklı motifleri geleneksel tezgahlarda dokudukları halılara işleyerek yaşatmaya çalışıyor.

Palandöken Halk Eğitim Merkezince halı dokumacılığının gelecek nesillere aktarılması ve kadınların aile bütçesine katkı sağlaması amacıyla 8 mahallede açılan dokuma kursları ilgi görüyor.

Öğrendiklerini geleneksel tezgahlarda uygulayan 120 kadın kursiyer, unutulmaya yüz tutmuş farklı ve rengarenk motifleri halılara ilmek ilmek dokuyor.

Attıkları her ilmek başına para kazanan kadınlar, hem geleneksel el sanatını hem kaybolmaya yüz tutmuş motifleri geleceğe taşıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kadınların ürettiği el emeği göz nuru halılar, sipariş üzerine turistik yerlere ya da turistlere ve iş insanlarına pazarlanıyor.

Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu, AA muhabirine, halı kurslarıyla unutulmaya yüz tutan sanatı yaşattıklarını söyledi.

Kurslara katılan kadınların 750 saatlik eğitimlerin ardından usta öğretici konumuna geldiğini ifade eden Yavilioğlu, "Tamamen Türk motiflerini işliyoruz. Geçmişte de en kırsal alanda bile Erzurum'da halı dokuma yaygındı. Erzurum'un bilindiği üzere halı üzerine tarihsel bir geçmişi var. Unutulmaya yüz tutan bir sanatı yeniden canlandırmak istedik." diye konuştu.

Yavilioğlu, açılan kurslara kadınların ilk etapta hobi amaçlı geldiğini belirterek, halı dokumaya başlayan kursiyerlerin para kazandıkça bu fikrinin değiştiğini dile getirdi.

Kursiyerlerin hem öğrendiğini hem de meslek sahibi olduğunu anlatan Yavilioğlu, "Kursiyerler halıda attıkları her ilmek başına para alıyor. Kursları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yakında kilim ve ehram dokuma atölyelerini de açacağız." ifadelerini kullandı.

Halı dokuma atölyeleri koordinasyon sorumlusu Fatih Yağanoğlu ise Erzurum'un bir halı merkezi olduğunu ve her ebatta halının dokunabileceğini anlattı.

Sadece yurt içinden değil, yurt dışından gelen siparişleri de atölyelerde dokuduklarını dile getiren Yağanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu atölyelerde Türk el dokuma halılarının imalatını yapmaktayız. Türk el dokuma sanatını unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarabilmemiz için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Atölyelerimizde her çeşit halıyı yapabiliyoruz. Bilinen halı çeşitleri olan Milas, Uşak, Bünyan ve Hereke halılarının tamamı bu atölyelerde dokunuyor. Hangi halı olursa olsun hepsinin imalatını yapabiliyoruz. Erzurum'da geçmişte ebatları büyük olmak üzere çok güzel halılar dokundu ve pazarlandı."

Yağanoğlu, Erzurum'da dokunan ve en çok ilgi gören halılardan birisinin, üzerinde "Yedi dağın çiçeği" olarak adlandırılan desene sahip Hereke olduğunu söyledi.

"Dünyanın her yerinden gelecek siparişlere talibiz"

Yörede kalıcı bir halı organizasyonu kurmayı ve buradaki genç kız ile ev hanımlarını istihdam etmeyi amaçladıklarını ifade eden Yağanoğlu, "Talep olması halinde dünyanın her yanından siparişleri alıp zamanında dokuyup teslim ederiz. Daha önce yaptığımız, dokumuş olduğumuz halılar vardı. Dünyanın her yerinden gelecek siparişlere talibiz." dedi.

Kursiyerlerden 25 yaşındaki İlknur Çeçen de halı dokumanın adeta kendisinde bağımlılık haline geldiğini belirterek, "Eve gidiyorum aklım fikrim dokuyacağım halıda kalıyor. Burada hem halı dokumayı öğrendim hem aile bütçeme katkı sağlıyorum. Dokuduğumuz halılardaki motifler ise beni bir o kadar daha çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.