Erzurum'daki 112 Acil Servis çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Erzurum'da 112 Acil Servis çalışanları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli doktor, acil tıp teknisyenleri ve paramedikler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün ve beraberindeki 112 Acil Servis doktoru Edanur Genç, acil tıp teknisyeni Rahime Aktaş, 112 ambulans sürücüsü Mürteza Aksoy ve sağlıkçılar, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğraflarını oyladı.

Ekipler, spor kategorisinde ise yine Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karesini tercih etti.

Dr. Genç, AA muhabirine, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Bizi en çok zorlayan kısmı haber fotoğrafları oldu. Özellikle savaş fotoğrafları bizi baya sarstı. Fotoğrafları seçerken bir noktada duygusal olarak etkilendik. Çok güzel kareler vardı. Arkadaşların hepsini tebrik ediyoruz." dedi.