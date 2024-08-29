Erzurum'daki tarihi tabyalar koruma altına alınıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'daki tarihi tabyalar koruma altına alınıyor

Erzurum\'daki tarihi tabyalar koruma altına alınıyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin inceleme çalışması sonucunda, Erzurum'da bulunan 5 tarihi tabya daha koruma altına alınacak.

29.08.2024 12:17
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Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalardan 5'inin daha koruma altına alınacağı bildirildi.

Erzurum'da, Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin kentin dört bir yanında bulunan tarihi tabyalara yönelik inceleme çalışması sürüyor.

Bu kapsamda bir süre önce tarihi Büyük Kiremitlik, Küçük Kiremitlik, Ahali, Küçük Palandöken ve Büyük Palandöken tabyalarını gezen Vali Çiftçi, ecdat emaneti tabyaların temizliğine de katılarak beraberindekilerle çevredeki çöpleri topladı.

Vali Çiftçi, söz konusu 5 tabyanın daha korunması için ilgili kurumlara gerekli talimatlarda bulundu.

Çiftçi'ye gezi ve incelemesinde Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.

Kaynak: AA

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