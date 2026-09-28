Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 3. toplantısında turizmi değerlendirdi

Erzurum'da İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı 3. toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzurum'un turizm potansiyelinin geliştirilmesi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin önemi, turizm altyapısının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve kentin turizm alanındaki hedeflerine yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi. Erzurum'un turizmdeki mevcut potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler ele alındı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Erzurum'un turizm altyapısının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının geliştirilmesi ve kentin turizmdeki marka değerinin daha da artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedeflendi.