Erzurum Türk Ocağı: "Kongre Binası\'ndaki eserlerin Erzurum\'da muhafaza edilmesi sağlanmalı"

Erzurum Türk Ocağı Başkanı Avukat Nizam Işık, Erzurum Kongre Binasında sergilenen eserlerin Ankara'ya nakli ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yenileme sürecinde Erzurum'da muhafaza edilmesi sağlanmalı ve eserlerin bir daha geri gelmeyebileceği yönündeki şüpheler giderilmelidir" dedi.

Yapılan teknik incelemelerde depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği tespit edilen ve ziyarete kapatılan tarihi Erzurum Kongre binasında sergilenen 322 parça nadide eserin yenileme sürecinde Erzurum'da muhafaza imkanı bulunmadığı gerekçesiyle Ankara'ya nakledileceği yönündeki haberlerin, eserlerin bir daha Erzurum'a dönmemesi ihtimali üzerine Erzurum kamuoyunda tepkilere yol açtığını hatırlatan Erzurum Türk Ocağı Başkanı Avukat Nizam Işık, "Daha önce Erzurum Kongresi mührünün Ankara'ya götürülmesi ve bu nadide eserin artık Erzurum'da sergilenmiyor oluşu kamuoyunda meydana gelen tepkileri haklı kılmaktadır. Bilindiği üzere Erzurum Kongresi Milli Mücadelenin ve Cumhuriyete giden yolun en önemli kilometre taşlarından biridir. Bu nedenle Erzurum'a "Cumhuriyeti kuran şehir" ünvanı da verilmektedir. Kongre tarihini yansıtan eserlerin kongrenin gerçekleştiği mekanda, tarihi Erzurum Kongre Binasında sergilenmesi elbette çok önemlidir" dedi.

"Üniversitede sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebileceği anlaşılıyor"

Başkan Işık konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Her ne kadar yenileme sürecinde bu eserlerin Erzurum'da muhafaza imkanının bulunmadığı belirtiliyorsa da Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, bu eserlerin üniversitede muhafaza edilebileceğini açıklamış bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesinin geçmişte de bir kısım tarihi eserlerin muhafazasında Kültür Bakanlığı ile işbirlikleri yaptığı dikkate alınınca söz konusu eserlerin üniversitede sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu imkan değerlendirilirse Erzurum kamuoyunda "eserlerin bir daha geri dönmeyebileceği yönündeki endişeler de giderilmiş olacaktır. Tarihi eserler, kültürel mirası korumak, kültürel kimlik ve aidiyet duygusunu geliştirmek, toplumu bilgilendirmek, bilimsel araştırmalara katkı sağlamak, estetik değerleri tanıtmak, turizmi ve ekonomik faaliyetleri desteklemek için sergilenir. Bu hususlar dikkate alınınca Erzurum Kongresi ile ilgili tarihi eserlerin tarihi Kongre Binasında sergilenmesinin önemi daha iyi anlaşılmış olur" şeklinde konuştu.

"Yenileme çalışmaları bir an önce başlamalı"

Kamuoyunun hassasiyetinin dikkate alınmasını gerektiğini vurgulayan Erzurum Türk Ocağı Başkanı Avukat Nizam Işık " Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi hatta Büyükşehir Belediye Başkanlığının işbirliği ile eserlerin, yenileme sürecinde Erzurum'da muhafaza edilmesi sağlanmalı ve eserlerin bir daha geri gelmeyebileceği yönündeki şüpheler giderilmelidir. Şunu da belirtelim ki kongre binasında yapılacak yenileme çalışmaları bir an önce başlamalı ve mümkün olan en kısa sürede bitirilerek aylardır kapalı olan tarihi Kongre Binası derhal ziyarete açılmalıdır. Bu düşüncelerle Erzurum Türk Ocağı olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiyor ilgili ve yetkilileri Erzurum kamuoyundaki hassasiyete uygun davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM