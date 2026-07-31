Erzurum Kongresi'nin 107. Yılı Özel Sayısı - Son Dakika
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Erzurum Kongresi'nin 107. Yılı Özel Sayısı

Erzurum Kongresi\'nin 107. Yılı Özel Sayısı
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Gelişim Erzurum Dergisi, Erzurum Kongresi'ni 107. yılında özel bir sayıyla kutladı.

Palandöken Gelişim Derneği'nin yayın organı olan Gelişim Erzurum Dergisi, Erzurum Kongresi'nin 107. yılını özel bir sayıyla okuyucularıyla buluşturdu.

Derginin 44. sayısı, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi'ni tarihi belgeler, akademik makaleler ve özgün araştırmalar ışığında ele alarak önemli bir arşiv çalışmasına dönüştü. 130 sayfadan oluşan özel sayıda, Erzurum Kongresi farklı yönleriyle ele alınıyor. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden tarihçi ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu özel sayı; Naci Elmalı, Alparslan Kotan, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Hakan Hadi Kadıoğlu, Prof. Dr. Erdal Aydoğan, Dr. Sıtkı Yılmaz Kuşkay, Prof. Dr. Salim Gökçen, H. Ömer Özden, Tolga Başak, Nurullah Nehir, Akın Aktaş, Yavuz Özdemir ve Dr. Fatma Zehra Kurt gibi isimlerin çalışmalarını bir araya getiriyor.

Gelişim Erzurum Dergisi İmtiyaz Sahibi Lokman Lokmacı, özel sayıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Erzurum Kongresi'nin yalnızca geçmişte kalmış bir tarihi olay değil, milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu sayıyı, Erzurum Kongresi'nin 107. yılına yakışır bir içerikle hazırlamaya gayret ettik. Amacımız, kongreyi sadece anmak değil; yeni nesillere tarihi belgeler ve bilimsel çalışmalar eşliğinde doğru biçimde aktarmaktır. Bu özel sayının, Erzurum'un tarihi hafızasına ve Milli Mücadele araştırmalarına kalıcı bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Akademik niteliği ve zengin arşiv içeriğiyle dikkat çeken Gelişim Erzurum Dergisi'nin Erzurum Kongresi 107. Yıl Özel Sayısı, araştırmacılar, öğrenciler ve tarih meraklıları için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor. Bu özel sayı, Erzurum'un Milli Mücadele'deki tarihi rolünü gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle hazırlanmış kapsamlı bir belgesel yayın niteliği taşıyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Kongresi'nin 107. Yılı Özel Sayısı - Son Dakika

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