Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı
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Festival, sanat, tarih ve geleneksel dokumaları bir araya getirerek ziyaretçileri kültürle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, ilk gününde fotoğraf etkinliklerinden geleneksel sanatlara, söyleşilerden sergilere uzanan programıyla ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturdu. FotoMaraton etkinliklerinde Erzurum'un tarihi ve mimari mirası objektiflere taşınırken, cicim ve zili dokumalarının köklü geçmişi söyleşide ele alındı. Tespih sanatının inceliklerinin aktarıldığı atölye ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi de festival programının öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, festival kapsamında Erzurum'un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşan sergileri ziyaret etti. Heyet, Erzurum Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi eserleri inceleyerek sergi hakkında bilgi aldı. Aynı müzede yer alan "Yaşayan Miras: Erzurum" sergisinde ise kentin geleneksel sanatlarını ve somut olmayan kültürel mirasını yansıtan eserleri inceledi. Çifte Minareli Medrese'deki "Kadim İzler" sergisini ziyaret eden heyet, Anadolu'nun köklü kültürel ve sanatsal birikimini yansıtan eserleri görme fırsatı buldu. Yakutiye Medresesi'ndeki "Hane Hat" sergisinde ise hat sanatının geleneksel estetik anlayışını farklı yorumlarla buluşturan eserleri inceledi.

Erzurum'un kültürel mirası objektiflere yansıdı

Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen "FotoMaraton Erzurum" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirilen çekimlerde katılımcılar, Erzurum'un tarihi, kültürel ve mimari yapılarını kendi bakış açılarıyla fotoğraf karelerine taşıdı.

Aynı gün dijital platform üzerinden sisteme yüklenen fotoğraflar alanında uzman jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Dereceye giren eserlerin ödüllendirileceği etkinlik kapsamında seçili çalışmaların sergilenmesiyle Erzurum'un görsel hafızasına katkı sunulması hedeflendi. Çocuklara yönelik FotoMaraton programında ise genç katılımcılar, fotoğraf aracılığıyla kentin kültürel değerlerini keşfetme fırsatı buldu.

Cicim ve zili dokumalarının köklü geleneği anlatıldı

Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Cicim ve Zili Dokumaları" programında, somut olmayan kültürel mirasın önemli unsurları arasında yer alan geleneksel dokuma kültürü ele alındı.

Söyleşide cicim ve zili dokumalarında kullanılan geleneksel teknikler, malzemeler ve üretim süreçleri katılımcılarla paylaşılırken, yüzyıllardır yaşatılan dokuma geleneğinin kültürel hafızadaki yeri üzerinde duruldu. Programda ayrıca bu köklü mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Tespih sanatının incelikleri usta ellerden aktarıldı

Fatih Kaya tarafından Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen Tespih Atölyesi'nde katılımcılar, köklü bir zanaat geleneği olan tespih yapımının inceliklerini yakından tanıdı.

Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerden kemik, boynuz, inci ve sedef gibi doğal malzemelere uzanan geniş malzeme çeşitliliğinin tanıtıldığı atölyede, farklı ağaç türlerinin tespih yapımındaki kullanımına da değinildi. Tespihin imame, nişane ve püskül gibi bölümleri hakkında bilgi verilirken, oyma ve kakma süsleme teknikleri de katılımcılara aktarıldı.

Osmanlı'nın mukaddes emanetleri Erzurum'da ziyaretçilerle buluştu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, Erzurum Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırladı. Osmanlı'nın Haremeyn'e hizmet anlayışını ve kutsal mekanlarla kurduğu bağı yansıtan 57 eser, sergi kapsamında bir araya getirildi.

İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından hazırlanan seçkide; Osmanlı padişahlarının hüsn-i hat eserleri, surre kesesi ve altınları, Kabe'nin iç ve dış örtüleri, Kabe kuşağı parçaları ile usta hattatlar tarafından kaleme alınan Kur'an-ı Kerim örnekleri yer aldı.

Sergide ayrıca Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerinden çalındıktan sonra yurt dışındaki satışı engellenerek Türkiye'ye kazandırılan iki çini karo da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Kabe tasvirli eserler, Sakal-ı Şerifler ve Hz. Peygamber'in hırkasına mesh edilmiş destimaller aracılığıyla Osmanlı'nın kutsal emanetlere ilişkin köklü geleneği ziyaretçilere aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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