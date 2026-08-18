Erzurum Kültür Yolu Festivali\'nde Resul Dindar Konser Verdi

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Resul Dindar, sevenleriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" kapsamında Miting Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Dindar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.

Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar devam edecek.