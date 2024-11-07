Erzurum Valiliği'nden tabyalara yürüyüş çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum Valiliği'nden tabyalara yürüyüş çağrısı

Erzurum Valiliği'nden tabyalara yürüyüş çağrısı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Destanı'nın 147. yıl dönümü vesilesiyle 9 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek 'Tabyalar Yürüyüşü'ne herkesi beklediklerini ifade etti.

07.11.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valiliği'nden tabyalara yürüyüş çağrısı

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Destanı'nın 147. yıl dönümü vesilesiyle 9 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek 'Tabyalar Yürüyüşü'ne herkesi beklediklerini ifade etti.

Tabya yürüyüşü ile ilgili Erzurum Valiliği tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda "Kahraman Erzurum halkının 147 yıl önce düşmana karşı göstermiş olduğu mücadele ruhu ile ecdadımızın izinde yürüyoruz. Sizleri maziden aldığımız güçle Aziziye'de destan yazanların ruhunu yaşatmaya davet ediyoruz. Haydi Erzurum, Tarihi yürüyüş heyecanına ortak olmak için Karskapı Şehitliği önünde toplanıyoruz." denildi.

Vali Çiftçi; "Güzel bir program olacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de pandemi nedeniyle ara verilen 'Tabyalar Yürüyüşü'nün bu yıl en güzel şekilde yapılması için çalışmaların ve bütün planlamaların yapıldığı vurgulanarak, "Kurumlara gerekli duyuruları yaptık. Önceki yıllarda geniş katılımla bu 'Tabyalar Yürüyüşü' gerçekleştirilmiş. Son zamanlarda özellikle de pandeminin araya girmesiyle beraber bunların biraz geri plana itildiğini, ikinci plana düştüğünü gördük. Bu sene tekrar o eski dönemlerde, ilk başlatıldığı dönemlerde yapıldığı gibi yine toplanma alanımızdan hep beraber Aziziye Tabyası'nın olduğu yere kadar beraber yürüyeceğiz. Orada bir program var. Şehitlerimizin adına Kur'an-ı Kerim okunacak, toplu dua yapacağız, canlandırmalar olacak, konuşmalar olacak. Bu sene programımız biraz daha geçen senelerden daha iyi olacak. Tüm halkımızı bekliyoruz. " dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Erzurum Valiliği, Mustafa Çiftçi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Aziziye, Erzurum, Destan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Valiliği'nden tabyalara yürüyüş çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Valiliği'nden tabyalara yürüyüş çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.