Erzurum ve Ardahan'da Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum ve Ardahan'da Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

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Erzurum ve Ardahan\'da Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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Erzurum ve Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bir araya gelen gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erzurum ve Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bir araya gelen gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Program için Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yakutiye Medresesi önündeki Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, burada gaziler adına yaptığı konuşmada, Erzurum'un Milli Mücadele tarihindeki önemine dikkati çekerek, "Erzurum, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği şehirlerden birisidir. Erzurum, tarih boyunca vatanına, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkmıştır." dedi.

Gazilerin milletin gururu, gençlerin ise önemli ilham kaynakları olduğunu belirten Mesci, gazilerin cesaretinin ve fedakarlıklarının gelecek nesillere bırakılan önemli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Mesci, gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve emanetlerine sahip çıkılacağını vurgulayarak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitleri rahmet ve minnetle andı, hayatını kaybeden gazilere rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve huzur diledi.

Program, gazilerin ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurum müdürleri, il protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardahan

Ardahan'da da Gaziler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Valilik önünde başlayan yürüyüşe, gazilerin yanı sıra şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kongre Caddesi'nde devam eden yürüyüş, İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde sona erdi.

Yürüyüşe katılan Vali Ömer Hilmi Yamlı, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA
19 Eylül Gaziler GünüKültür SanatEtkinlikArdahanErzurumSon Dakika

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