Üye Girişi
"Erzurumlu Aşık Ruhani"nin adı bilgi evine verildi - Son Dakika

"Erzurumlu Aşık Ruhani"nin adı bilgi evine verildi

07.01.2022 15:28
"Erzurumlu Aşık Ruhani"nin adı bilgi evine verildi

Asırladır süre gelen aşıklık geleneğinin yaşayan hazinelerinden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Mustafa Temel adına Erzurum'da bilgi evi açıldı.

Asırladır süre gelen aşıklık geleneğinin yaşayan hazinelerinden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Mustafa Temel adına Erzurum'da bilgi evi açıldı.

Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapılan bilgi evinde, taziye evi, meslek kursları, etüt merkezi ile özellikle kadınların okuma ve el işleriyle uğraşacakları birçok sosyal donatı bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, belediyelerin küçümsenmeyecek işler yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün yeni eserleri insanların hizmetine sunduğunu belirten Sekmen, "Palandöken'de 4-5 tane daha bilgi evini hizmete sokacağız. Vefa çok önemli bir şey madem burası bir kültür evi edebiyatımıza, aşıklık geleneğine uygun yaşayan ya da rahmete kavuşmuş büyüklerimizin isimlerini yaşatmamız bizim görevlerimizdendir. Aşık Mustafa Ruhani de hayatta ve hakikaten aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden birisi. İstedik ki onun da gönlünü hayattayken hoş edelim." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de geleneğe sahip çıkarak hareket ettiklerini anlatarak, "Bu tesisin yapılması ve Mustafa Ruhani isminin verilmesi de eski ile yeninin bağının kopmadığını gösteriyor. Bu sadece konak açılışı değil önemli bir iştir. Bizim muhteşem bir geleneğimiz var, özellikle modern çağ döneminde geleneğimiz yadırgandı ve bir tanesi çıkıp düşünün ki bu kadar medeniyet kurmuş bir topluma 'Orta Çağ zihniyeti' deme cüretinde bulundu. Şimdi bizim burada yaptığımız bu iş o Orta Çağ zihniyetine karşı isyanın sembolü." ifadelerini kullandı.

Adına bilgi evi yapılan Temel de kendisine vefa gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e teşekkür etti.

Erzurumlu Aşık Ruhani

Aşıklık ile henüz 9-10 yaşlarında tanışan ve ilk eserlerini 1931'de dünyaya geldiği Tortum ilçesine bağlı Çamlıca köyünde veren 91 yaşındaki "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Temel, yurt içindeki 66 şehirde de konser verdi.

Temel, biri Yunus Emre Sevgi Yılı'nda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle 4 kez Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya turneye gitti.

Temel, Erzurum'da yaşamını sürdürüyor.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Mehmet Sekmen, Mustafa Temel, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Erzurumlu Aşık Ruhani'nin adı bilgi evine verildi - Son Dakika


Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
İstanbul ulaşımında önemli karar karar İstanbul ulaşımında önemli karar karar         
15:22
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58

Son Dakika Haberleri
15:28 Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı
15:22 İstanbul ulaşımında önemli karar karar
15:15 İstanbul kıpkırmızı! HES uygulamasında yeşil bölgeler neredeyse hiç yok!
15:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bir ilçeyi sevince boğdu
15:11 Tuzla'dan yürek ısıtan görüntüler! Çocukları birleşip kaldırım çalışması yapan belediye ekiplerine yardım etti
15:06 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı
15:03 Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri
15:01 Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi!
15:00 Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı
14:48 Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 15:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: "Erzurumlu Aşık Ruhani"nin adı bilgi evine verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement