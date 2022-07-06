Son dakika haber: Eşini selde kaybeden baba, acısını 5 çocuğuyla bastırıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Eşini selde kaybeden baba, acısını 5 çocuğuyla bastırıyor

06.07.2022 11:55

Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da sele kapılarak yaşamını yitiren kadının eşi Fatih Canıvar, acısını bir kenara bırakıp, en küçüğü 11 aylık olan 5 çocuğu için ayakta durmaya çalışıyor.

Karaman'da sele kapılarak yaşamını yitiren kadının eşi Fatih Canıvar, acısını bir kenara bırakıp, en küçüğü 11 aylık olan 5 çocuğu için ayakta durmaya çalışıyor.

Aşağı Erenkavak köyü Kızılin Mevkisi'nde 13 Haziran'da dere yatağını dolduran sele kapılarak hayatını kaybeden 36 yaşındaki Şehrivani Canıvar'ın Karaman'daki evinde hüzün hakim.

Eşini kaybeden 40 yaşındaki Fatih Canıvar ile çocukları Yusuf (11), Fatma Kader (10), Emed Sultan (7), Amine Sultan (5) ve 11 aylık Mehmet Ali Şehrivani Canıvar'ın yokluğuna alışmaya çalışıyor.

Eşinin acısını çocuklarıyla atlatmaya çalışan Canıvar, AA muhabirine, o gün yaşadıklarını anlattı.

Hayvancılığın yanı sıra arıcılıkla da ilgilendiklerini, eşiyle bir kovanı almak için uzun süre yan yana yürüdüklerini aktaran Canıvar, "Bir ara ben ilerledim. Derede az bir su vardı. O suyun sesinden başka bir ses yoktu. Çok az bir yağmur yağmıştı. Eşimin çığlığını duyunca arkama döndüm. Seli görünce kendimi yukarı attım. O sırada eşim sele kapıldı. Hiçbir şey yapamadım. Kızımın biri derenin yukarısında dayısıyla birlikteydi. Dayısı onu hemen götürmüş." diye konuştu.

"15 yıllık evliyiz, hiçbir sıkıntımız, kavgamız olmadı"

Canıvar, eşiyle görücü usulüyle evlendiklerini, birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"15 yıllık evliyiz. Hiçbir sıkıntımız, kavgamız olmadı. Bizi köyde herkes tanır. Birbirimize hep saygılıydık. Çalışarak, ekmeğimizin peşindeydik. Çok mutluyduk. Huzurluyduk. Bu olay geldi başımıza. Şimdi önümüzde bir Kurban Bayramı var. Kurbanlık besledik. Bu kurbanlıkları satıp ihtiyaçlarımızı karşılayacaktık ama olmadı. Bu bayram eşim olmadan geçecek. Acım çok büyük ama hayat devam ediyor. Artık çocuklarım için ayakta durmak zorundayım. 5 çocuğumla kaldım. Hepsi çok küçük. En küçük oğlum 11 aylık. Annesini emiyordu. Kızlarım devamlı annelerini soruyor. Kız kardeşim, annem, akrabalarım bana destek oluyor. Zaten evlerimiz aynı bahçenin içinde. Oğlum Yusuf, köy yakınlarındaki yaylada akrabalarımızla birlikte hayvanlarımıza bakıyor. Orada yatıp kalkıyor. Ulaşımı güç olan yaylaya aralıklarla gidip oğlumu görüp geliyorum."

Eşini kaybettikten sonra herkesin kendilerine destek olduğunu anlatan Canıvar, devletin, köylülerin, vatandaşların yanlarında olduğunu hissettirdiğini dile getirdi.

Yaşadığı acıyı kelimelerle anlatmasının mümkün olmadığını vurgulayan Canıvar, "Maalesef, her yerde sel felaketleri oluyor. İnsanlarımız hayatını kaybediyor. Köyümüzde sel olacağı aklıma gelmezdi. Bu acıların yaşanmaması için uyarıları dikkate alalım. Dere yataklarında gezmeyelim." dedi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Eşini selde kaybeden baba, acısını 5 çocuğuyla bastırıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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