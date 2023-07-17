Eski Başbakan Winston Churchill'in Eşyaları Çöplükte Bulundu - Son Dakika
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Eski Başbakan Winston Churchill'in Eşyaları Çöplükte Bulundu

17.07.2023 15:46

Antiques Roadshow programının bir konuğu, eski Başbakan Sir Winston Churchill'in eşyalarını bir çöplükte bulduğunu ifade etti ve eşyaların değerini öğrendiğinde hayrete düştü. Konuk, çöplükte bulduğu antika eşyalarla dolu üç kulübesi olduğunu söyledi. Eşyalar arasında, Winston Churchill'e ait olan ve anıları içeren birkaç öğe bulunuyordu. Eşyaların değerlendirmesini yapan uzman, konuğun çöplükte bulduğu kutunun 10.000 sterlin değerinde olduğunu belirtti.

Antiques Roadshow programının bir konuğu, eski Başbakan Sir Winston Churchill'in eşyalarını bir çöplükte bulduğunu ifade etti ve eşyaların değerini öğrendiğinde hayrete düştü.

Pazar günkü bölümde uzman Mark Smith, konuğun getirdiği eşyalar arasında siyah bir silindir şapka, bir gözlük kabı, Churchill'in personelinden gelen mektuplar ve Churchill'in bir fotoğrafı gibi öğeleri gördü.

Konuk, 15 yıl boyunca çalıştığı bir çöplükte bu eşyaları bulduğunu açıkladı. Mark Smith, konuğa eşyaları nereden bulduğunu sorduğunda, konuk "Çöplükte," yanıtını verdi ve orada çalışırken istediği her şeyi 'çekip çıkarabileceğini' ekledi. Konuk, çöplükte bulduğu antika eşyalarla dolu üç kulübesi olduğunu söyledi.

Konuk, çöplükte bulduğu bir kutunun içinde 200'den fazla mektup olduğunu belirtti. Mektuplar, Churchill'in aşçısı olan bir annenin oğluna yazılmıştı. Annesi Churchill hakkında günlük bilgiler veren mektupları her gün oğluna gönderiyordu.

Konuğun getirdiği eşyalar arasında, Winston Churchill'e ait olan ve anıları içeren birkaç öğe bulunuyordu. Bunlar arasında, aşçıya imzalı bir fotoğraf, bir puro, bir puro kutusu ve Winston'un şapkası vardı.

Mark Smith, eşyaların gerçek olduğunu sorguladığından, tüm bu eşyaları yıllar boyunca müzayedelerden ve benzeri yerlerden satın alıp almadığını konuğa sordu. Ancak, konuğun getirdiği tüm eşyaları doğrulayan annenin oğluna yazılan günlük mektupları gördüğünü söyledi.

Eşyaların değerlendirmesini yapan Mark Smith, konuğun çöplükte bulduğu kutunun 10.000 sterlin değerinde olduğunu belirtti.

Eski Başbakan Winston Churchill'in eşyaları çöplükte bulundu
Eski Başbakan Winston Churchill'in eşyaları çöplükte bulundu
Eski Başbakan Winston Churchill'in eşyaları çöplükte bulundu
Eski Başbakan Winston Churchill'in eşyaları çöplükte bulundu
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Dünya, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eski Başbakan Winston Churchill'in Eşyaları Çöplükte Bulundu - Son Dakika


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