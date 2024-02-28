Eskişehir\'de Babino Köfte geleneği sürüyor

Eskişehir'de yaşayan girişimci Şimal Su Gürel, dedesinin kişnişle zenginleştirdiği özgün tarifiyle yıllar önce Ordu'da pazarlarda pişirip satışını yaptığı "Babino köfte"yi ortağıyla açtığı lokantada müşterilerine servis ediyor.
Anne ve babası Gürcistan'dan yaklaşık 150 yıl önce Ordu'ya göç eden Osman Babino, kişnişle yoğrulan ve özel yöntemle pişirilen "Babino köfte" adını verdiği özgün bir tarif oluşturdu.
O dönem Anadolu'da pek kullanılmayan bir baharat olan kişnişi köftesine katarak farklı bir lezzet elde eden Babino, eşiyle pazarlarda pişirip sattığı lezzetle bölge halkının beğenisini kazandı.
Daha sonra işletmecilik yapan Babino'nun 82 yaşında vefatının ardından oğlu Azmi Babino lokantayı bir dönem işletti. Muğla'nın Ortaca ilçesinde de köftecilik yapan Babino'nun yaşamını yitirmesiyle ailenin geleneği ikinci kuşakta kesintiye uğradı.
Azmi Babino öldüğünde 7 yaşında olan kızı Şimal Su Gürel ise Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümündeki eğitimini tamamlayıp bazı firmalarda aşçılık deneyimi kazandıktan sonra kendi iş yerini açmaya karar verdi.
Ailesinin köftecilik geleneğini sürdürmek için onlardan öğrendiği büyükbabasının özel tarifini 6 yıl önce tanıştığı ortağı Furkan Aynacı ile paylaşan Gürel, Eskişehir'de açtıkları lokantada bu damak tadını müşterileriyle buluşturuyor.
Patentini alacak
Babino köfte için patent başvurusunda bulunan 26 yaşındaki Gürel, AA muhabirine, dedesinin ve babasının tarifini sürdürmenin kendisine manevi güç verdiğini söyledi.
Lokantasında servis ettiği tarif aracılığıyla geçmişle bağlarını kuvvetlendirdiğini belirten Gürel, geçmişi bir asrı aşan damak tadını tek başına öğrenerek yapmanın kendisine önemli bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.
Atalarıyla bağlarını kaybetmek istemediği için üçüncü kuşakta bu lezzeti sürdürdüğünü anlatan Gürel, şöyle konuştu:
"Reçeteyi bilen tek kişi benim. Belki de yapmasaydım ölecek olan bir geleneğin son temsilcisiyim. Bundan dolayı Babino köftenin benim için anlamı oldukça fazladır. Benim için en önemli şey; köfteyi yoğurduktan sonra tadına bakarım. Bir köfteyi kızartıp tadına baktığımda tebessüm edebilirsem, babam gibi dedemin köftesini yapabilirsem mutlu olurum. Bunu başaramıyorsam tekrar tekrar denerim."
Furkan Aynacı da ortağının hikayesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.
Bu köfteyi ilk kez Ordu'da Gürel'in ailesini ziyaret ettiğinde tattığını ve çok beğendiğini dile getiren Aynacı, "Müşterilerimiz Babino köfteye özel bir ilgi gösteriyor. Misafirlerimizin bu köfteyi çok beğendiğini söyleyebilirim. Hayatında ilk defa böyle güzel köfte yediğini söyleyenler var." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Eskişehir'de Babino Köfte geleneği sürüyor - Son Dakika
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