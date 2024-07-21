Eskişehir'de çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa tedavi edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Eskişehir'de çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa tedavi edildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edildi. Kabuklarında yanık tespit edilen kaplumbağalar, belediye ekipleri tarafından alınarak tedavi edildi ve sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

21.07.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de boş arazide çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edildi.

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangında kabuklarında yanık tespit edilen 3 kaplumbağa, bir vatandaşın ihbarı üzerine Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak belediyenin Doğal Yaşam Merkezi'nde getirildi.

Kendilerine ayrılan bölümde 1 ay boyunca tedavi edilen kaplumbağalar, sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

Kaplumbağa, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa tedavi edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır 5 yaralı Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 14:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement