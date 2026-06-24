Eskişehir’de eTwinning İyi Örnekler Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir’de eTwinning İyi Örnekler Sergisi Açıldı

Eskişehir’de eTwinning İyi Örnekler Sergisi Açıldı
24.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı eTwinning İyi Örnekler Sergisi, Eskişehir'de yoğun ilgiyle açıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmen ve öğrencilerin iş birliğiyle hazırlanan "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı eTwinning İyi Örnekler Sergisi", bir AVM'de düzenlenen coşkulu bir törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğretmen ve öğrencilerin büyük emek ve heyecanla yürüttüğü uluslararası projeler görücüye çıktı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca hazırlanan çalışmaların yer aldığı "eTwinning İyi Örnekler Sergisi", düzenlenen törenle açıldı. Açıldığı ilk andan itibaren velilerin ve Eskişehir halkının yoğun ilgisiyle karşılanan sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Sınır ötesi iş birlikleri ve yenilikçi projeler bir arada

Sergide; öğrencilerin dijital okuryazarlıktan fen bilimlerine, matematikten aktif vatandaşlığa kadar hayatın içinden pek çok alanda yetkinlik kazandığı ve sınır ötesi iş birlikleri kurduğu birbirinden değerli projeler bir araya getirildi. Her bir stantta, teknolojiyi sanatla buluşturan yenilikçi öğrenme yaklaşımları dikkat çekerken, geleceğin dünyasını inşa eden öğrencilerin sergilediği performanslar gurur kaynağı oldu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitimde iyi örnekleri paylaşmaya, üretmeye ve birlikte öğrenmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sergi 24 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Eğitim camiasını ve eTwinning gönüllülerini bir araya getiren anlamlı sergi, 23-24 Haziran 2026 tarihleri arasında AVM'nin eksi birinci katında bulunan sergi alanında projeleri yakından incelemek isteyen tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Sanat, Eskişehir, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir’de eTwinning İyi Örnekler Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
Fenerbahçe’de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 10:34:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehir’de eTwinning İyi Örnekler Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.