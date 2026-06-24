Eskişehir’de eTwinning İyi Örnekler Sergisi Açıldı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmen ve öğrencilerin iş birliğiyle hazırlanan "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı eTwinning İyi Örnekler Sergisi", bir AVM'de düzenlenen coşkulu bir törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğretmen ve öğrencilerin büyük emek ve heyecanla yürüttüğü uluslararası projeler görücüye çıktı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca hazırlanan çalışmaların yer aldığı "eTwinning İyi Örnekler Sergisi", düzenlenen törenle açıldı. Açıldığı ilk andan itibaren velilerin ve Eskişehir halkının yoğun ilgisiyle karşılanan sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Sınır ötesi iş birlikleri ve yenilikçi projeler bir arada

Sergide; öğrencilerin dijital okuryazarlıktan fen bilimlerine, matematikten aktif vatandaşlığa kadar hayatın içinden pek çok alanda yetkinlik kazandığı ve sınır ötesi iş birlikleri kurduğu birbirinden değerli projeler bir araya getirildi. Her bir stantta, teknolojiyi sanatla buluşturan yenilikçi öğrenme yaklaşımları dikkat çekerken, geleceğin dünyasını inşa eden öğrencilerin sergilediği performanslar gurur kaynağı oldu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitimde iyi örnekleri paylaşmaya, üretmeye ve birlikte öğrenmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sergi 24 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Eğitim camiasını ve eTwinning gönüllülerini bir araya getiren anlamlı sergi, 23-24 Haziran 2026 tarihleri arasında AVM'nin eksi birinci katında bulunan sergi alanında projeleri yakından incelemek isteyen tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak. - ESKİŞEHİR