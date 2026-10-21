Eskişehir'de mukaddes emanetler sergisi Vali Yılmaz'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de mukaddes emanetler sergisi Vali Yılmaz'ın katılımıyla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de mukaddes emanetler sergisi Vali Yılmaz\'ın katılımıyla açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de mukaddes emanetler ve Kabe örtüleri sergisi, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla açıldı. İslam medeniyetinin tarihi ve manevi mirasını yansıtan sergi, 21-25 Ekim 2026'da Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Eskişehir'de Mukaddes Emanetler ve Kabe Örtüleri Sergisi'nin açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Serginin açılışına konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, serginin manevi açıdan büyük anlam taşıdığını belirterek, "İki cihan güneşi Peygamber Efendimizi anmak ve hissetmek, maneviyatımızın yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak açısından bu anlamlı serginin çok kıymetli olduğuna yürekten inanıyorum. Bu serginin gerçekleştirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizin bu kutsal emanetlere gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Serginin açık kalacağı süre boyunca hemşehrilerimizin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Bu kutsal, güzel ve anlamlı serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

21-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayacak sergide, İslam medeniyetinin tarihi ve manevi mirasını yansıtan mukaddes emanetler ve Kabe örtüleri Eskişehirlilerin ziyaretine sunuluyor.

Kaynak: İHA
Erdinç YılmazKültür SanatEskişehirEtkinlikTurizmKültürGüncelSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
11:08
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:14:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de mukaddes emanetler sergisi Vali Yılmaz'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei