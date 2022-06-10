Eskişehir'de öğrencilerden geleneksel yıl sonu konseri - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de öğrencilerden geleneksel yıl sonu konseri

10.06.2022 09:27
Eskişehir'de öğrencilerden geleneksel yıl sonu konseri

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen yıl sonu konserinde sahne aldı.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen yıl sonu konserinde sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi Opera Salonu'nda Okul Müdürü Ersin Kökten'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte öğrencilerden oluşan orkestra, Betül Yıldırır'ın şefliğinde türküler, klasik müzik eserleri ve pop şarkıları seslendirdi.

Daha sonra solo ve koro performanslarının sergileyen öğrencilerin konseri, müzikseverlerden alkış aldı.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı Eskişehir'de valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı 10 aylık Beren Nisa bebek laparoskopiyle sağlığına kavuştu 10 aylık Beren Nisa bebek laparoskopiyle sağlığına kavuştu Şehirler arası otobüsle getirilen uyuşturucu haplar ele geçirildi Şehirler arası otobüsle getirilen uyuşturucu haplar ele geçirildi
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Eskişehir'de öğrencilerden geleneksel yıl sonu konseri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:37:31. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de öğrencilerden geleneksel yıl sonu konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement